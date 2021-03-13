擁有4名外籍生球員位居各隊之冠的世新大學，也反映在戰績上，UBA男生組8強複賽加班輸義守大學後，2連勝政大、高師強拉尾盤，隊史首闖4強，5勝2敗更搶下小巨蛋決賽第2種子，把衛冕軍健行擠至老四，且攻蛋嘗鮮的首場四強賽，對手剛好是這個學年度2連勝他們的義大，變數多多。

這是男、女組4強賽的4個對戰組合，唯一低種子對戰優於高種子，且是2連勝的一個對戰組合，特別是世新預、複賽22戰只輸5場，對上健行、國體、台師本屆戰績都是1勝1敗，且僅健行晉4強，台師、國體都已出局，提前結束本季。

反常的是，世新預、複賽2連敗給義大，義大也成為本季世新唯一沒贏過的隊，因世新可以2連擊敗預、複賽戰績皆排第1的頭號種子政大，卻對義守沒轍，含複賽第3節一度領先義大17分，先被追平，延長賽義大再連3枚三分彈轟出90比89險勝，讓世新搞不清楚怎麼輸的。

世新106年學年度拿第13，107學年降至二級，108年學年重返一級，找來阿巴西、丹尼爾、沙巴斯丁，預賽69比72輸義大，阿巴西拿25分無用，複賽末役小贏義大2分，取得105學年至今對上義大唯一一勝，阿巴西飆23分終於有用。

本季上面3名外籍生球員續拚，198公分第4外援伊波卡去年底報到，沒趕上12月2日預賽南下義大作客，阿巴西拿17分，世新輸11分，本月3日複賽雙方再遇，伊波卡23分、14籃板雙新高、首度雙十，仍2連敗給義大。

伊波卡這個學年度目前總共打了11場，含複賽7連戰，近5場對健行、輔大、義大、政大、高師，得分都上雙，5戰場均16.4分、8.4籃板，漸入佳境，且爆發、彈跳力十足。他比預期更融入隊形、打法，現他在世新外援的地位，僅次於阿巴西，續受教練何正峰重用，小巨蛋決賽兩戰有可能大爆發，扮演世新能走多遠的新X因子。

(中時 )