「魂歸故里」斬獲首獎「桃創獎」。(蔡依珍攝)

遊藝獎 「卡門線」和得獎作者莊立豪。(蔡依珍攝)

桃園市長鄭文燦揭曉。(蔡依珍攝)

台灣3大當代藝術創作競賽之一的「2021桃源國際藝術獎」，13日由桃園市長鄭文燦揭曉。(蔡依珍攝)

台灣3大當代藝術創作競賽之一的「2021桃源國際藝術獎」，13日由桃園市長鄭文燦揭曉，藝術家丁昶文以「魂歸故里」斬獲首獎「桃創獎」，50萬元獎金入袋，「遊藝獎」則由莊立豪「卡門線」奪得，將獲得至國外遊歷及觀摩經費15萬元。另外「優選獎」由安娜‧曼德絲的「人民的收藏（台灣）」、路易士‧柯本的「拋棄式紀念碑II（仿照穿灰衣的男孩們）」及吳依萱的「事物不在場」等3位藝術家獲獎，各獲得獎金12萬元。

鄭文燦說，桃源國際藝術獎與台北美術獎、高雄獎並列為台灣3大當代藝術創作競賽，桃源國際藝術獎自2001年起辦理的桃源創作獎發展而來，歷經20年，自去年起決定改為2年徵件1次的桃源國際藝術獎。

本次2021桃源國際藝術獎總計徵得46國600多件作品參賽，創作者分別來自台灣、日本、韓國、馬來西亞、孟加拉、美國、葡萄牙、拉脫維亞、希臘等地，最終經國際評審團評選出17件入圍作品，今日起至4月18日在桃園展演中心展出，歡迎市民朋友前來觀展。

桃源國際藝術獎採取跨國競賽的方式，不僅呈現藝術家在地的文化或時代記憶，也體現跨國藝術的面貌，透過藝術作品，讓藝術家的想像力、挑戰的框架及訴求的理念能夠共同分享，觸動彼此內心深處的想法，礙於疫情多數國外參展藝術家無法出席典禮，桃美館也於現場安排視訊連線。

鄭文燦希望本次徵件過程能讓參賽的藝術家為下回創作奠定良好的基礎，市府也會持續支持，並辦理活動吸引更多市民朋友欣賞，提升文化水平。

桃園市立美術館長劉俊蘭表示，桃源國際藝術獎前身為「桃源創作獎」，自去年開始改制為2年1屆，透過第1年徵件、第2年展覽的方式進行，並擴大為國際徵件，使桃源國際藝術獎從原先單純的比賽活動，轉型成展覽活動，成為一種國際雙年展，不僅讓主辦單位有充裕的時間整合海內外資源，也提高獎金吸引藝術家們投入，大幅提高獎項的影響力。

劉俊蘭說，桃源國際藝術獎分為初選及複選，本次由15位來自不同背景的評審委員選拔17件作品，其創作者9名來自國外，另外8名來自台灣，入圍作品將齊聚桃園展出，除了恭喜獲獎藝術家，也感謝社會各界對於桃源國際藝術獎的支持。

首獎《魂歸故里》以陳華宗為故事原型，起始由一位青年回訪陳華宗的故居：一座隱身於荒煙蔓草中，早已傾頹的折衷主義式樣建築，一路接續至議會大樓儲藏間內的陳華宗雕像，藉由他的故事，呈顯的是歷史場域背後，諸多真實與虛構的交織網絡，作品另一部份則切入臺南縣議事大樓的建築，討論國家執政者的意識形態，如何藉由空間中的符號來傳播或強化。作者丁昶文是高雄人，南藝大畢業，現住台南。

(中時 )