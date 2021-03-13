第18屆「2021校園暨親子神槍手—全國漆彈大作戰」13日在社教館多用途草坪激戰登場，7縣市、52校、64隊、共350位選手組隊廝殺，現場槍林彈雨、緊張刺激。決賽結果出爐，國中組由大寮國中奪冠，高中組由新莊高中奪冠，大專組由台灣黑熊隊奪冠。

該賽事為國內最大戶外漆彈賽事，因應疫情，主辦單位賽後、賽後均嚴格進行消毒，就連選手面罩也不放過，防疫工作不馬虎，選手也能安心比賽。因受疫情影響，主辦單位應變規劃1日完賽，讓選手免除奔波之苦，初賽採循環賽，每隊選手最少打2場才獲晉級，晉級隊伍接力再戰群雄，賽程十分緊湊。

13日上午舉辦親子組全部賽程並頒獎及其他各組循環初賽，下午進行複賽及決賽，最後進入大專組前2強、高中組前4強、國中組前3強的冠軍爭奪戰。

社教館長沈坤佑表示，全國漆彈大作戰持續辦理18年，許多當年參賽的大專組學生現在都已為人父母。除了學生組比賽，也持續辦理5年「親子組」賽程，開創漆彈賽事新模式，今年吸引18組親子參加，不同家庭間的親子戰鬥畫面吸睛。

漆彈比賽講求存活人數，只要不中槍出局，就有希望晉級。教練張易朋指出，漆彈運動基本功很重要，射擊準度和團隊默契缺一不可。今年帶領大寮國中A、B、C 3支隊伍及雄工A、B 2支隊伍進擊全國漆國大賽，除了讓選手累積實戰經驗，也希望朝冠軍之路邁進。

比賽結果出爐，親子組取二名，第一名為「親子組1隊」，第二名為「親子組6隊」。國中組取前三名，依序為大寮國中A、徐匯漆彈社、瑪達瑪殺；高中組取前四名，依序為新莊高中A、屏東金乘五、徐匯高中、麻辣鍋不加辣；大專組取二名，依序為台灣黑熊隊、嘟嘟嚕隊。

(中時 )