由於美國國防部長奧斯汀將於15日訪問日本，日本防衛大臣岸信夫準備在16日的會談中，當面與奧斯汀討論F-15J戰機的升級事宜；「共同社」指出，該升級案的初期費用，已從原本的800億日圓（約新台幣206億元），暴漲為近2400億日圓（約新台幣620億元）。

根據報導，由於初期費用的增幅太大，日本政府並未於2021財政年度預算案中編列相關經費，而是先進行降價談判，預計2022財年繼續編列，不過至今仍未達成協議。日本防衛省關係人士透露，日方判斷由於事關重大，事務層級的談判可能無法有所建樹，故正事先進行協調，希望讓美日防長在16日會面時直接討論相關議題。

根據日本規劃，在航空自衛隊約200架F-15J和F-15DJ中，約半數不適合進行延壽者將先行退役，其餘則預計升級為配備AN/APG-82（V）1主動電子掃描陣列（AESA）雷達、具備AGM-158「聯合空地距外飛彈」（JASSM）搭載能力的F-15JSI「日本超級攔截機」（Japanese Super Interceptor）。退役F-15的空缺則以增購F-35彌補。但由於升級計畫的初期費用增加得太誇張，讓日本被迫暫緩編列預算。

奧斯汀和美國國務卿布林肯訪日時，預計會與岸信夫和日本外務大臣茂木敏充舉行外交、國防「2+2」會談。「日本放送協會」先前指出，雙方應會再度確認「自由開放的印度太平洋」戰略，並討論中國大陸實施《海警法》後的東海情勢、北韓彈道飛彈和大規模毀滅性武器威脅、新冠肺炎（COVID-19）疫情、氣候變遷、緬甸緊張局勢等議題。

(中時新聞網)