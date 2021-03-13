英國辣模艾蜜莉瑞特考斯基（Emily Ratajkowski）跨領域演出好萊塢電影《控制》後爆紅，接著也有各種大尺度表現，因此有了「最辣小三」封號，日常穿搭也很火辣，短時間累積超高人氣；近期艾蜜莉平安生下寶貝兒子Sylvester Apollo Bear，升格當媽也不改性感風格，曬出全裸餵奶的畫面，大尺度讓粉絲快美暈。

艾蜜莉向來前衛又大膽的風格，從2020年公開懷孕喜訊後，在IG開始記錄整個孕期的身體變化，其中各種性感孕婦穿搭時常讓粉絲難以招架；12日艾蜜莉更新IG動態宣布平安卸貨，生下健康的兒子Sylvester Apollo Bear，升格成辣媽，超模好友們立刻獻上祝福。

艾蜜莉升格當媽也不改性感風格，曬出全裸餵奶的畫面，大尺度讓粉絲快美暈。(圖/ 摘自Emily Ratajkowski IG)

沒想到艾蜜莉有了新身分後，不改本色，馬上釋出一系列懷孕寫真，幾乎都是衣不蔽體的樣子，由此可見懷孕時期的她仍散發自信迷人的神韻；而她宣布卸貨喜訊附上的照片，是她一絲不掛抱著兒子餵奶的畫面，加上窗外陽光灑落在她身上，看起來格外神聖且毫無色情感，粉絲除了期待她回歸模特兒工作外，也好奇兒子的外貌是否繼承她的完美基因。

艾蜜莉在電影《控制》的亮眼表現，還有拍MV時大尺度上空演出，讓她人氣至今居高不下，在IG就有超過2千萬粉絲追蹤，眾人也都很期待她的未來動向，是否會繼續挑戰好萊塢。

(中時新聞網)