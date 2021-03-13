緬甸反軍方示威者今天繼續上街抗議軍政府，同時悼念1988年民主運動被殺的社運學生，過去一日最少6人被槍殺，包括3名在曼德勒參與靜坐的示威者、以及2名在仰光一間警局示威的人士。

有民眾當日凌晨在仰光塔克塔（Tharketa）一間警局外示威，要求當局釋放被捕人士，最少2人被警員開槍射殺。示威者無懼血腥鎮壓，繼續在多個城市發動抗議，紀念33年前被殺的學生。在1988年，兩名大學生先後被射殺，事件觸發大規模示威，包括當年8月8日發生、後來被稱為「8888運動」的示威，軍隊大舉鎮壓，估計有3000人被殺。

大批教師及大學生在曼德勒市中心靜坐，有人在多條街道設置路障，據指警員向靜坐人士開槍，3人死亡。

美國國務院發言人普萊斯表示，華府正透過適當管道，嘗試與被扣押的國務資政翁山蘇姬接觸，並關注其他被拘禁的文人政府高層的安危。

(中時 )