美國總統拜登簽署1.9兆美元紓困案，激勵道瓊工業指數與標普500指數12日改寫新高紀錄，然而美債殖利率再次躥高，造成科技股雲集的那斯達克指數收黑。聯準會（Fed）將於16日與17日召開例會，專家預期聯準會不會採取任何行動，恐讓殖利率進一步走揚。

拜登正式簽署1.9兆美元紓困案，加上美國計劃加快新冠肺炎疫苗接種速度，市場預期美國經濟將強勁反彈，投資人將資金轉進經濟復甦時期表現較佳的景氣循環股，揮別疫情期間漲勢凌厲的科技類股。

道瓊工業指數12日收盤大漲293點或0.9％，以32,779點作收，標普500指數上升0.1％，報 3,9345點，連袂刷新高點紀錄。那斯達克指數終場下跌0.6％，收在13,320點。

過去一周美債殖利率持續造成美股波動，但美股三大指數周線仍全數收紅。道指全周大漲4.1％，標指周線揚升2.6％，那指周線躥揚3.1％。

那斯達克指數雖然終止周線連三黑，但表現連續四周遜於道瓊指數，創下2016年4月以來首見。

PGIM固定收益部門主管彼得斯（Gregory Peters）表示，基於重啟經濟、疫苗接種和赤字開支，「美國2021年經濟將強勁得令人難以置信。」

在拜登宣布5月1日前開放全美成年人施打疫苗後，美國10年期公債殖利率12日勁升至1.642％，升抵逾一年新高紀錄。

倘若美債殖利率持續走高，恐不利大型科技和其他成長股走勢，價值股和景氣循環股可望持續引領美股漲勢。

在預期通膨升溫之下，市場密切觀察聯準會官員是否會修正利率展望，聯準會先前暗示在2023年前不會升息。彼得斯表示，「市場對聯準會接下來的動作抱持太高期望，我認為聯準會仍會傳達一致的訊息。」

彼得斯預期聯準會主席鮑爾仍會維持鴿派論調，不太可能提出改變購債計畫或其他政策的時程。

(工商 )