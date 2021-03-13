中職開幕戰比賽開打後，蔡英文總統（中）看球不時詢問球賽內容。（程炳璋攝）

中華職棒32年開幕戰在台南開打，總統蔡英文到場頒獎，並在觀眾席上觀看比賽，除了蔡總統之外，還有大批政商名流蒞臨，包括台南在地的立委們也都出席開幕戰，值得注意的是，出身台南、近日身陷同居疑雲的綠委王定宇並沒有出席，同為台南在地立委的綠委林宜瑾接受媒體訪問時，反應有點尷尬；同時，藍委葉毓蘭也開酸，指民進黨處理的方式會讓國民黨撿到槍。

中職開幕戰13日由統一獅在台南主場迎戰中信兄弟，蔡總統和不少政治人物也都到場觀戰，根據《TVBS》報導，除了台南市長黃偉哲、中華職棒大聯盟會長

蔡其昌等人之外，台南在地立委當中，綠委林宜瑾、郭國文、林俊憲也都有出席開幕戰，而陳亭妃、賴惠員，以及最近身陷同居風波的王定宇沒有現身。

被問到王定宇似乎沒有現身的問題，在開幕戰現場現身的林宜瑾表示，「ㄜ…我不曉得，其實每次球賽，總統或副總統有來，也未必全員到齊」；而藍委葉毓蘭接受《TVBS》訪問時則表示，如果讓年輕族群看到，民進黨是如此處理王定宇和顏若芳的緋聞，「是不是民進黨自己送給國民黨一把槍呢？」

此外，出席開幕戰的還有國民黨立委洪孟楷，他是死忠象迷，今日賽前由於打賭輸了，因此穿上敵隊統一獅球衣在一壘側發雞排，但到開打後立刻換上兄弟的黃色球衣。

(中時新聞網)