中職開幕戰中信兄弟對上統一獅，在獅隊投手頻丟壞球、丟破紀錄的14次保送下，中信兄弟輕鬆以10比4勝利，這場也是林威助接下一軍總教練後的首勝，賽後他從隊長王威晨手下接下別具意義的首勝球露出笑容，直誇球員在這場比賽「霸氣」有拿出來。

獅象開幕戰耗時4小時45分，破開幕戰9局最長比賽時間記錄，讓林威助這場首勝等的有點久，不過好事多磨，兄弟此戰全隊敲8安雖比不上獅隊的14安，但獅隊投手壞球連發，單隊14保送已破開幕戰紀錄，等於奉送14個壘包，加上張志豪6局上2分炮、許基宏8局上清壘二壘打，輕鬆以10比4奪勝。

林威助賽後笑說，「打到大概第5局就有發現怎麼這場好像特別久。」在分數拉開後才稍微安心點，「拿到首勝很高興、很興奮，今天球員都打得很好，霸氣都有出來。」林威助拿吳俊偉做例子，雖然他在熱身賽頻失分，不過例行賽從今天才開始，「他去年很有實力，告訴他按照自己的Tempo去調整，今天就比上一場還要好了。」

賽後林威助從王威晨手中接下首勝球，他說這場勝利要獻給兄弟球迷，「這只是一場勝利，有拿到很高興，但明天是重新的開始，謝謝球迷們的支持，明天繼續加油。」

此外在比賽用球恢復係數下調後，各隊強打全壘打數驟減，但兄弟張志豪敲出2分炮獲選為單場MVP，「那顆球有咬中，必須要很確實的揮擊，再加上本身的力量才能出去。」

張志豪此戰除了1支全壘打以外，其他4打席全靠保送上壘，「對上古林睿煬等3個投手對我來說都很陌生，所以也不會輕易作攻擊，那些球沒有在我設定範圍內，不輕易揮棒。」

(中時 )