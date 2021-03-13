鄭文燦也親自將造型可愛的小兔壽桃，分送給現場來賓。(蔡依珍攝)

大小朋友勇闖「踩報紙黏牢牢」。(蔡依珍攝)

紙塑神像。(蔡依珍攝)

鄭文燦明將迎接紙塑土地公。(蔡依珍攝)

現場也展示神像、廟宇彩繪的半成品和手繪草稿，見證從無到有的過程。(蔡依珍攝)

現場也展示神像、廟宇彩繪的半成品和手繪草稿，見證從無到有的過程。(蔡依珍攝)

「傳神」神像工藝特展。(蔡依珍攝)

「傳神」神像工藝特展。(蔡依珍攝)

桃園市土地公文化館4歲了！為了慶祝土地公文化館開館4周年，特別選在14日農曆2月2日土地公誕辰舉辦土地公作牙趴慶生和館慶活動，今日先以土地公運動會邀請親子同樂，為明日辦理的「傳神」神像工藝特展開幕暖場，歡迎大家前來體驗土地公文化。

鄭文燦表示，早期先民開墾會蓋土地公廟，或以石頭為土地公像來祭拜，不少社區聚落皆有土地公廟，許多市民朋友每逢初一、十五都會去土地公廟拜拜，形成各地的土地公廟文化，是台灣一大特色。而近年來，桃園土地公文化館已是桃園熱門的戶外教學場所，廣受市民朋友歡迎，也希望大家能透過本次土地公4周年活動，參觀不同匠師的工藝作品，感受不同風格的土地公特色。

鄭文燦也親自將造型可愛的小兔壽桃，分送給現場來賓，除了預祝參賽的大小朋友平安順利，也祈求土地公保佑市民朋友們幸福安康。

桃園市文化基金會執行長劉子琦表示，為慶祝土地公文化館開館4週年，今日規畫「土地公慶週年運動大集合」活動，讓大小朋友勇闖「踩報紙黏牢牢」、「吹吹乒乓」及「借物大賽」等3項比賽關卡，第一名者可獲得土地公文化館最新推出的虎爺造型抱枕與元寶毛毯；明日將舉行「傳神」神像工藝特展開幕式及街頭藝人表演秀，歡迎市民朋友共同來慶祝土地公聖誕及土地公文化館的生日。

3月14日是農曆2月2日土地公生，當日下午1點半開始，將舉行土地公文化館年度重磅特展：「傳神」神像工藝特展的開幕式，以及街頭藝人表演秀。現場除了壽桃之外，桃園地政事務所也特別準備限量的文化館福德正神金箔貼要送給現來賓，歡迎大家一起來慶祝土地公生、歡慶土地公文化館歲生日。

劉子琦透露，神尊雕刻在民間俗語有分一紙、二土、三木、四石、五金，代表神像的藝術價值與入神的難易度，現場全都集結，共有近50尊不同材質的神像，不但有藝術家的作品、更有收藏家們的珍藏，不乏已有上百年、甚至曾上蘇富比拍賣的作品，現場也展示神像、廟宇彩繪的半成品和手繪草稿，見證從無到有的過程，歡迎民眾透過展覽體會神像的藝術精緻，一路展至6月20日止。

(中時 )