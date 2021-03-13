印度自2005年以來，每年就有超過2,000人被雷擊中，然而近日在哈里亞納邦古爾岡（Gurugram）地區，突然間下起了滂沱大雨，有4名園藝工人急忙跑到樹下躲雨，結果一道閃電瞬間劈落，不幸造成1死3重傷。

綜合外媒報導，事發於當地時間3月12日，4名園藝工人當時正在為別墅進行綠化工作，過程中突然下起傾盆大雨，眾人紛紛跑到樹下等雨停，孰料這時一道閃電直直往樹劈下去，現場爆出一團熊熊火光。

從畫面中可以看到，4名工人的身體瞬間變成僵硬狀態，接著一個個以90度垂直倒地，雖然緊急被送往馬內撒爾（Manesar）一家私人醫院急救，最終釀成1人不幸死亡的悲劇，而另外3人身受重傷，目前仍在接受治療中。

根據統計指出，印度在去年6月期間，北部地區就有超過100人死於雷擊，光是比哈爾邦（Bihar）就占了82例，北方邦也至少有20例；從國家犯罪統計局2018年的報告顯示，印度自2005年以來，每年有超過2千人被雷擊中。

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(中時新聞網)