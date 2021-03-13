過去有韓國遊客冒充中國人，在巴基斯坦一間餐廳騙取限定優惠，引發大陸網友公憤。沒想到，2名外型亮眼的韓國女子近日在泰國做錯事，卻自稱是中國人；一名大陸男子見狀上前詢問，2名正妹依然自稱是中國人，然而下秒卻被對方一招戳破謊言，誇張行徑讓網友氣得怒喊「真的不要臉」、「連國籍都偷」。

中新網報導，男網友當時在泰國旅遊，意外目睹2名自稱是中國人的亞洲女子做錯事，但她們嘴裡講的明顯不是中文，而是韓語，於是決定上前詢問；根據影片，2女面對質問，仍不斷用英文堅稱自己是中國人，就連網友開門見山說「妳們是韓國人吧？」她們依然打死不承認，不斷快步向前走。

就在此時，男網友急中生智，隨即用中文說「妳好，長得真醜啊妳」，結果對方完全聽不懂，還親切地回說「對不起」，謊言當場被識破，讓他相當傻眼，當下便狠酸「中國人聽不懂中文，別再說自己是中國人了！」事實上，類似事件並非第一次發生，先前也曾傳出韓國遊客冒充中國人，在國外餐廳爽用限定優惠。

影片曝光後，大陸網友痛批「國籍你都要偷 我也是服了」、「偷國人真是什麼都偷」、「不是不喜歡中國嗎，還說自己是中國人」、「真的不要臉，想趁機來污蔑中國人這事有點不道德」、「我們是倒不介意成立南韓省」、「同胞們學起來，以後在國外干壞事就說自己是韓國人或日本人」、「用不要臉形容他們簡直是在誇他們」。

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(中時新聞網)