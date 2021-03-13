統一獅在開幕戰選擇推派備受期待的本土投手古林睿煬先發，不過年僅20歲的古林在此戰控球失準，僅投2局用70球就失3分退場，賽後總教練林岳平認為他還需要磨練王牌的架式，此戰就是他無法投出好球，「他自己把自己投倒了。」

古林睿煬以20歲又274天改寫中職開幕戰最年輕先發投手，不過用70球中有30顆壞球，丟出多達4次保送，首局就失3分，第2局雖然都用三振拿到出局數，不過因用球數過多提前退場，只投2局也是開幕戰先發投手最短投球局數，林岳平說，「原本希望70、80球可以度過4局，第3局再讓他上去就快百球了，所以才換人。」

對於此戰古林的表現，林岳平認為速度、變化球跟預期差不多，但古林王牌的架勢還有得磨練，「因為確實是他沒辦法投出好球，而不是大家打到他的球，他自己把自己投倒了。」

古林睿煬則認為主要是心理影響到生理的表現，「開幕戰跟想像差不多，但進入狀況時間點太慢，所以造成大局出現，用球數很多，這不是先發投手該有的節奏。」

不過值得一提的是古林此戰直球相當有速度，有16球超過150公里，最快球速155公里平生涯最速，中職最速紀錄則是157公里，但古林說，「球速快而已，也沒有什麼用。」他告訴自己這就當吸取比賽經驗，「後面還有很長賽季，再想辦法彌補回來。」

(中時 )