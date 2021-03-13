姜義特、曾芃茵夫婦透過分享美味肉桂捲跟花藝，分享最美好的生活狀態。(曹婷婷攝)

姜義特、曾芃茵夫婦透過分享美味肉桂捲跟花藝，分享最美好的生活狀態。(曹婷婷攝)

多數人心懷夢想卻未必能築夢，對曾芃茵而言，她雖無具體夢想卻務實做夢！踏入職場10多年流轉在電視、百貨等不同產業從事企劃，今年初跟老公姜義特開了一家專售肉桂捲、分享花藝的小店，店開在鬧中取靜的「蝸牛巷」，吸引形形色色旅人聞香而至，兩人笑稱，肉桂捲更像是一個載體，客人吃的是肉桂捲，感受的卻是台南特色及生活美好的姿態。

一周只開3天的「愛意特點心店」，開業以來，在蝸牛巷已經頗具人氣；曾芃茵過去曾任職於林百貨，其間接觸大量的台南觀光、文化內涵，內化成為養分，離開林百貨後一度到北部工作，後來考上成大創意產業設計研究所，夫妻倆決定搬回台南，利用周五、周末3天，開店分享花藝和肉桂捲，用美食、賞心悅目的花花草草療癒人心。

肉桂捲由老公操刀，精挑細選的肉桂讓很多不敢吃肉桂的人，一嘗就愛上，開店不過短短2個月，已經屢獲不少粉絲，「決定做自己喜歡的事以及把自己照顧好，是最重要的。」

曾芃茵說，10多年來在不同職場歷練，最大收穫在於不斷為自己加值，而這個過程也讓她更確信，現在每一天都是最好的狀態。她說，現代人生活都講求快節奏，讓她為此更想反其道而行，思考如何把腳步放慢，她在店內就提供預約制「深夜花店」，總有一些媽媽、上班族，拖著疲累身軀而來，卻在拈花惹草當下，獲得紓壓也被療癒。

夫妻倆說，肉桂跟蝸牛外貌相似，蝸牛慢慢的也符合他們希望分享慢活的概念，選擇落腳蝸牛巷，也因為這裡曾是台灣文學家葉石濤生活過的地方，他們期望透過這家店和肉桂選作為載體，引領人們深入走訪台南巷弄、了解台南文化，而這個過程本身就需要細細品味、慢慢領略，「這不是跟蝸牛不謀而合嗎？」

(中時 )