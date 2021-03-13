10年期美債於12日殖利率再度飆升突破1.6%，創下去年2月以來新高。對此，法國興業銀行（SOCIETE GENERALE）全球宏觀策略師Kit Juckes表示，10年期美債殖利率達到2%之前，市場不會平靜的。

據《MarketWatch》報導，Juckes說，牽動許多投資人神經的美國公債拍賣順利落幕，標普500指數週四創下新高，但隨著10年期公債殖利率突破1.6%，再度對股市產生壓力。

Juckes指出，股市明顯正在輪動，但並未出現修正，隨著經濟前景大大改善，債市正在尋找新的平衡點；而一些政策制定官員試著推回債市的走勢，但收益甚微。

隨著10年期美債殖利率飆破1.6%，殖利率攀升致使美股投資減弱，改將資金投入較為敏感且價值導向的景氣循環股，而隨著那斯達克指數進入修正領域，自近期高點回落10%，而標普500和道瓊指數仍穩定在高點。

Juckes表示，隨著美債殖利率上升，美元上漲，但當殖利率穩定在新的水準時，美元會回落。這模式可能會一直持續，直到債市達到平衡，但在殖利率到2%之前，這不太可能發生。

(中時新聞網)