美軍印太司令部司令、海軍上將戴維森（Philip S. Davidson），10日在美國國會參議院軍事委員會聽證會上表示，北京的統一時間表將會比預期時間更早，台灣是北京實現取代美國的目標之一，威脅在未來10年可能出現，甚至可能未來6年內攻台。黃介正示警，蔡政府應該要讓國安情報圈和駐美代表處注意3件事。

黃介正13日受邀上中天政論節目「國際直球對決」他表示，其實戴維森尚將是最後一次參加聽證會，因為他馬上就要退伍了，會特別跑到國會上作證，就是希望能推動「太平洋嚇阻倡議」（Pacific Deterrence Initiative, PDI），也確實有提到對台動武的部分，

黃介正提到。台灣過去2、3年時間，包括智庫學者、美國退職的政務官和重大期刊文章，都在不斷警告台海非常危險，但戴維森上將甚份特殊在於，他是現役的四星上將，和一般學者說法是有特別參考價值的，因此當戴維森預測，中國大陸希望能在2050能夠跟美國相抗衡，現在就是要將美國從第一島鏈推出去海岸線，而台灣就是很重要的關鍵點，也因此北京可能在未來10年，最快6年內攻打台灣。

黃介正認為，當戴維森都出來講話，那蔡政府就應該要有所警惕，並做三件事。第一，我國駐美軍事代表團，應該馬上聯繫美軍印太司令部，特意提到「6年」的背後估算是什麼？第二，是否我方有漏掉什麼情資，美軍知情，但我方不知情的情況。第三，若印太司令部認為大陸會在6年內犯台，但我國人卻認為大陸斷然不會輕易開火，這其中的差距，是可能讓台美關係產生鴻溝的。

對於白宮前顧問布林肯，曾表態大陸北京當局必定對台有所動作，來試探美國總統拜登的底線，前國安會副秘書長楊永明直言，美中關係現狀和未來其實是「競爭、合作、對抗」三軌併行的，中國大陸在經濟上人均只有美國五分之一，軍事科技上離美國也還有很大一段差距，現階段把美國當成對手，是並不至於去挑釁美國的。

(中時新聞網)