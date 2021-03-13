歐陽龍與傅娟二女兒歐陽娜娜，在大陸演藝圈發展有成，也是各大紅毯活動的常客。然而她近日就拍片大爆紅毯內幕，揭密女星為了展現精緻美麗的一面，在現身紅毯前的必備動作，讓網友驚呼當女星真的太難了！

20歲歐陽娜娜近日拍片，親揭女星走紅毯前的必備動作，首先是吃薄荷糖讓口氣清新，再來就是把露出的肌膚塗上一層粉。歐陽娜娜講完立刻將美腿伸出，一邊擦粉一邊說：「我的腿血管很明顯，所以要塗一點粉在膝蓋的部分，比較暗沉的地方。」

歐陽娜娜拚命把露出肌膚打亮。(取自歐陽娜娜YouTube)

擦完粉後，歐陽娜娜更拿出亮粉，拚命地往腿上「打亮」，當然她也沒忘了手、脖子等肌膚露出的部位，就是要讓自己在紅毯上能「白到發亮」。反覆確認自己的儀容直到完美無缺，歐陽娜娜這才美美下車，準備走紅毯。

歐陽娜娜 微博之夜走入明星後台

歐陽娜娜不藏私，大方分享女明星為何能「白到發光」的美麗秘訣，影片一出引發網友熱議不斷，「看著好累啊」、「當女明星真的不容易」、「一想到要全身卸妝好崩潰」、「原來如此，我一直好奇女星的膝蓋為何都不會暗沉」，還有人想到有次大美女Angelabay走紅毯，禮服不小心下滑了一點，只有胸前那塊肌膚是黑的尷尬場面。

(中時新聞網)