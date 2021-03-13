民間團體「刪Q總部」發起罷免台灣基進立委陳柏惟，5日第一階連署門檻達標後，為期60天的二階連署也在13日開跑，陳柏惟對此回應說，他當然尊重每個公民行使任何權利，但既然選擇跟殺人放火、糟蹋台灣的政黨站在一起，跟國民黨站在一起的沒資格叫公民團體，他無法用相對尊重的態度，來面對這些假公民。宅神朱學恒對此猛酸，已經從中共同路人進化到要褫奪公民權，大家都成假公民，多麼棒的通天立委啊。

宅神13日在臉書表示，不太讀書的陳柏惟又發明了新憲法理論，只要跟陳柏惟意見不同，已經從中共同路人進化到要褫奪公民權，大家都是假公民，多麼棒的通天立法委員啊！以後還不給他成立納粹黨衛軍才能實現他的夢想啊！陳柏惟，我愛你，把立法委員當成皇帝，超棒的～。

網友紛紛回應說：「就用選票讓他刪Q！」、「不得不說，他們口號真的很多，罷免別人叫民主展現，自己人被罷免叫報復性罷免，現在改成假公民了？」、「真希望他繼續罵『假公民』，台中的公民你們假不假？告訴陳柏惟。」、「他先了解公民的資格跟定義吧！但我不在意這些，我只想他快點回高雄、屏東選什麼都好，不要留在台中。」

也有人認為，「不應該把他罷免，這樣國民黨才有選票提款機。」、「好像你書讀很多的樣子，不要只剩一張嘴而已。」、「以前立院民進黨有三寶，現在這個Q寶，完勝三寶搞笑總合戰力啊！」

不太讀書的基進黨陳柏惟又發明了新憲法理論啦~~~ 只要跟陳柏惟意見不同已經從中共同路人進化到要褫奪公民權啦 大家都是假公民！多麼棒的通天立法委員啊～～～以後還不給他成立納粹黨衛軍才能實現他的夢想啊～～～ 陳柏惟～～～我愛你～～～把立法委員當成皇帝～～～超棒的～～～ 由朱學恒的阿宅萬事通事務所發佈於 2021年3月13日 星期六

(中時新聞網)