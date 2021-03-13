柯叔元認為必須很努力與堅持，才有辦法一直待在演藝圈。（盧禕祺攝）

柯叔元在《角頭－浪流連》中飾演「一人之下萬人之上」的黑道老大「仁哥」，首度詮釋就很有大哥的架式，柯叔元分析《角頭》的精神就是仁義為本，這就是與人交往的原則，「我本身也快50歲了，社會上打滾那麼多年，都有過類似的經驗」，加上本身也是仁哥「人若敬3分，我回敬7分」的個性，認為其實不難揣摩，只有內心壓抑的那種殺氣比較難表現，「但劇本跟導演的鏡頭都很好，還有我的兄弟太強了」，讓他代表作再加一。

柯叔元很感謝監製張威縯（宏哥）邀請他加入《角頭》這個已經相當成功的IP，還給他這麼好的配備，「五虎他們都是那個年齡層可以獨當一面的演員了，演我大哥的更不用說，台灣的艾爾帕西諾（《教父》男主角），連真正的大哥都跟底下小弟說『大哥就要像他（高捷）那樣的氣場』」。至於有機會選擇的話，會想挑戰哪個角色？他先笑回「龍哥的我演不了，背部全裸真的無法」，並稱想試試用不同的方式演繹盛鑑飾演的大反派「世界」。

柯叔元笑曝女兒早已對他的帥氣免疫。（盧禕祺攝）

出道25年的柯叔元，剛踏入演藝圈還是傳統老三台時期，他說其實剛出道就想轉行了，「那時候最辛苦 ，演出機會很少，還很常等戲等很久，可能在片場20小時都沒輪到我拍」，一路經歷有線電視，到網路OTT平台，他覺得確實演員的機會變多了，且吸引到更多年輕影迷，自豪粉絲年齡層變超廣「8歲到80歲都有」，但他也認為這個時代，新人要脫穎而出不容易，「以前大家在電視上看到你，就是看到了，因為選擇不多，現在就不好說了」。

大小銀幕通吃的柯叔元，近來年從《外鄉女─黑美人》 徐俊龍 、《花甲大人轉男孩》 四叔鄭光昇、《鏡子森林》 蔡重生市長、《做工的人》 阿欽，到《角頭－浪流連》仁哥，不斷塑造出令觀眾印象深刻的經典角色，他直說很幸運可以遇到這些好導演跟劇本，演出這些屬性完全不同的角色，讓他有空間發揮。那有沒有很想演，但一直沒接到的角色？他立刻小粉絲上身，笑說「從小就很喜歡周潤發的《上海灘》，但一直沒人找我演許文強」。

對柯叔元來說，演戲就是他的全部，「人生精華時間都在演藝圈了，你看我養家糊口，也是靠這賺錢，很謝謝老天爺讓我這輩子能夠當演員」，他覺得演員是這世界上最難但最有趣的工作，「難在沒有標準，也非常不穩定」，雖然沒人敢完全保證成敗，但每部作品都是一個新的開始，「每次都不斷在挑戰極限，發現原來我還可以做到這樣」，也感受到滿滿的溫暖，「大家給你的鼓勵，又能夠讓你撐好長一段時間，忘記拍戲的累」。

除了運氣和緣分外，柯叔元也表示還必須很努力與堅持，才有辦法一直待在演藝圈，「這個圈子有那麼多人可以選， 人家為何一定要找你」，以前血氣方剛，遇到問題就只會怨天尤人，透露多年前曾因拍戲好幾天都沒辦法睡覺，讓已到臨界點的他，直接在片場大發飆，「還嗆導播把我的惡行惡狀錄下來沒關係，我沒在怕」，現在的他則會覺得是自己不夠強，所以才會碰壁，想辦法精進自己，「人生要決勝，就是靠你的一個念頭，選擇也算是」。

柯叔元曾被PTT鄉民稱作是「本土劇最帥男星」之一，他笑曝有次遇到愛女小元寶的同學，結果對方超直接地問說：「你真的很帥欸，可以跟你拍照嗎？」而朝夕相處的女兒雖然幾乎每部他演過的作品都會看，但早已對爸爸的帥氣免疫，「她今年滿15歲，剛好可以去電影院看《角頭－浪流連》，看完後跟我說被鄭人碩帥到，還一直嚷嚷『我也要他保護我』」。

(中時 )