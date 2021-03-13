王定宇同居風暴綠媒噤聲 洪秀柱嗆NCC裝聾作啞：又搞雙標？ | 2021.03.11

民進黨立委王定宇遭爆多次進出小他17歲的同黨發言人顏若芳在台北市大同區的家，引發同居疑雲，不過兩人都澄清是房東和房客的關係。資深媒體人陳揮文預言，王定宇下屆一樣會連任，因為選民不在乎。

陳揮文在中視政論節目《庶民大頭家》指出，類似這樣的桃色風波，綠媒選擇性報導王定宇這則新聞，NCC都不講話，這非常奇怪。像這種緋聞的例子，他還沒看過像王定宇這麼高調的，實在是非常離譜，王定宇說刻意毀謗的就好自為之，很凶，他要告人嗎？要告誰？王定宇去告這個案子的任何人，都不會贏。他甚至認為，爆料王定宇緋聞的周刊，一定還有別的東西還沒拿出來，他靜待周刊再爆料。

陳揮文表示，王定宇在政論節目復出，他的結論是，台南的選民會在乎他的緋聞嗎？王定宇的在台南的那個選區是綠到出汁，選民並不在乎，因此王定宇下一屆再選，也是會連任；他還曾拿過全國最高票，嚇死人。選民看到緋聞，可能會認為王定宇的老婆從頭到尾都沒說話，這件事只有配偶有權提告，又不是公訴罪，「人家吃麵，我們喊燙」，最後就變成我們在八卦、我們在無聊。

陳揮文強調，他要向台南鄉親報告，這種立委，不是第一次了，去問台南市議員謝龍介就知道，如果你們下一屆還要投給王定宇，那就沒辦法了。

庶民大頭家

(中時新聞網)