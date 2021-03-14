不少民眾會在春節連假大掃除，象徵除舊布新，把霉運送出，迎來好運。一名女網友在年前大掃除，好不容易清潔完畢，如今打開窗戶又看到這幕超崩潰，直問該怎麼辦，但內行人一看表示「妳要發了」。

女網友在臉書《爆怨公社》PO文表示，自己年假大掃除時，發現逃生窗上不僅有鳥巢，還有很多鳥屎和疑似鳥屍，讓她邊崩潰邊清潔，好不容易打掃乾淨了，半個月後在原地又長出一個新鳥巢，鳥巢內還有鳥蛋，也不時聽到「咕咕咕」的叫聲，於是上網求助網友，希望可以解決鳥兒不斷築巢的困擾。

一名女網友看見斑鳩不斷來她家逃生窗築巢超崩潰，但不少人表示這樣代表幸運。 (圖／爆怨公社)

網友看到照片後也苦笑：「這鳥巢也太隨便了」、「這個築巢的技術不是很OK」、「當作個善事，照顧一下吧」、「鳥兒在都市生存不易，包容一下」。也有不少人直呼：「這是班鳩，妳家好運要來了」、「斑鳩耶，來妳家築巢會帶來吉運」、「代表妳家風水好，不然斑鳩也不會來」、「恭喜，妳要發了，但記得斑鳩一家飛走後鳥巢要清，不然會有寄生蟲」。

傳統習俗中，斑鳩代表吉祥鳥，象徵情誼深厚、真誠永恆，斑鳩會帶來一連串好事，包括幸福、和諧、健康、富貴長久等，鳥巢則會把霉運都帶走。

(中時新聞網)