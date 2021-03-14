「人際關係就像身體一樣，會生病，也可以變得健康。強健的人際關係在經歷考驗後，彼此的抗壓性也會提高，感情密切又長久。」

近年來，醫界與科學家一致發現，孤獨、社會孤立不僅會造成心理問題，也會連帶影響到身體健康。相對地，人際關係越穩定、越長久，幸福感就會越高。

但是，從小到大在家庭、學校、工作場合所受到的各種傷害，包括情緒勒索、霸凌甚至是身體侵犯等，導致我們內心發展出許多防禦策略，只要關係中一有不合，就會用衝突或逃避解決問題，最後導致兩敗俱傷。尤其在網路時代，我們更是動不動以「刪友」或「封鎖」解決關係問題。

【精彩書摘】

許多場合都出現虐待關係，包括家庭、公司或是伴侶，不過往往彼此都沒被察覺，所以糾纏了一輩子。我們一定要了解這種互動模式，才能察覺端倪，進而預防或終結虐待關係。

所有的控制型關係都會出現暴力言行，只是程度上有所不同，行為的頻率、強度和動機也不同。在最嚴重的虐待關係中，有一方會不斷控制，有意識或無意識地維持主控的地位。家庭暴力與虐待關係的專家班克羅夫特 (Lundy Bancroft) 指出，施虐手段是刻意計畫好的，目的是為了維持權力和長期控制對方。

目前最常見的虐待方式就是情緒虐待，也稱為心理虐待。當然，所有的虐待行為都帶有情緒，沒有純然的身體虐待。我們被信任的人毆打，情緒和身體都會受到創傷。

透過心理虐待，施虐者企圖減弱對方的權力或羞辱一番，讓對方越來越難反抗，易於控制。不管在家庭或工作場所，施虐者都會運用類似的心理戰術。同樣地，新興宗教領袖、獨裁者以及野心家，都會設法擁有至高無上的掌控權。透過精心的操弄手段，他們奪走了受害者的自主權，把他們變成順從的奴隸。在更嚴重的情況下，受虐者會維持虐待關係，不再反抗。

為了達到目的，施虐者掌握所有的話語權，讓受虐者看不出來自己正受到控制；他不相信自己的看法，也不敢質疑施虐者的一言一行。施虐者會把責任推給對方：「這麼做都是你逼我的，我都是為你好。」或是故意大事化小：「事情沒有那麼糟糕，是你反應過度了。」受虐者不僅違背了自己的意志，自主權和自尊也會大受傷害，最後失去反抗的意念。就像在戰爭中，囚犯被迫去殺害自己的同袍；或是妻子被丈夫家暴，進而無法照顧小孩。施虐者在受虐者心中建立一座無形的監獄，效力和真正的牢房一樣。旁觀者通常很疑惑，質疑被家暴的太太為何不離婚，被主管霸凌的員工為何不辭職，或是被情緒勒索的兒女為何不斷絕親子關係。

情緒虐待讓人身心俱疲，受虐者的自我價值感不斷下降，也越來越不信任自己的看法，情緒越來越不穩定、焦慮感升高，卻不知道問題出在哪裡。他們內心也累積許多不滿，但因為身處受虐關係中，為了人身安全或擔心害怕，便無法說出真心話。長期以來，他們會用各種直接或間接的方式壓抑情緒。舉例來說，受虐者的家人曾經到家中探訪，可是施虐者卻找藉口不告訴受虐者，這名受虐者在悲憤交集下，情緒崩潰便哭了起來。在這種情況下，施虐者更覺得受虐者情緒不穩定、思緒雜亂，難以討好。在異性戀的虐待關係中，最容易看到這種互動模式。關係專家瑞爾(Terrence Real)提醒大家，容易歇斯底里的女性，如果配上看似冷靜的男性，就很有可能發展成虐待關係。

根據統計，在虐待關係中，很少雙方都是施虐者，通常只有某一方在施暴。

而在異性戀關係中，施虐者通常是男性，畢竟從先天生物條件來看，女性會比較弱勢。

一般而言，男人在成長過程中，會不斷學習各種權力控制方法，這樣才能成為所謂的「真男人」；而女性在社會的要求下，傾向於當個好配合的伴侶、自主性低。當然有的施虐者是女性，畢竟除了異性戀伴侶外，同性伴侶、親子關係也都會出現虐待言行。

許多心理學家和普羅大眾都認定，關係出了問題，雙方都要負責任，因為「一個巴掌拍不響」。這種錯誤觀念非常危險。不過，在權力控制的關係中，雙方的地位並不均等，衝突通常是某一方引起的。再說，不論你的另一半做了什麼，都不能當成暴力行為的藉口。

(本文摘自《關係免疫力》/時報出版)

【作者簡介】

梅樂妮．喬伊（Melanie Joy）

心理學家，畢業於哈佛大學，專長領域為人際關係、溝通與社會變遷。她的著作獲獎無數，也是國際知名的演說家、訓練師以及組織教練。她的工作成果獲得世界各大媒體報導肯定，包括《紐約時報》、英國BBC、澳洲ABC電視臺，更多訊息可詳見www.melaniejoy.org/

【譯者簡介】

梁郁萍（第一至第六章）

淡江英文系畢。曾任職書店、軟體中文化翻譯、金融系統建置翻譯。近年關注人權與政治議題，曾於臺灣圖博之友會舉辦圖博音樂會、影展和文化節等活動。曾合譯《第十四次的旅程：達賴喇嘛的心靈之旅》（臺灣圖博之友會出版）。目前擔任臺南市政府文化局古蹟解說員。

劉宗為（第七章至第九章、附錄、謝詞）

中正大學哲學所博士候選人，譯有《逃避自由》（木馬文化出版）、《當亞里斯多德遇上佛洛依德》（左岸文化出版）。

《關係免疫力》/時報出版

(中時新聞網)