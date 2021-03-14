心理學家梅樂妮．喬伊研究人際關係的議題多年，她發現，關鍵在於我們沒有努力維持它的穩定核心：安全感與連結感，也沒有學到處理衝突與正向溝通的技巧，導致事與願違。越想要有安全感的人，反而一直在破壞對方的安全感；越想要受到肯定的人，卻一直在否定自己。

作者提出，相處時最重要的精神，就是保持「坦然」，時時覺察自己的感受與想法，適時表達，才能與對方一同面對問題。更重要的是，關係中要保持權力平等，不要想展現控制欲，會這樣做其實是因為自身的羞愧感太重、自信心不足，才會想要維持自己那虛假的安全感。

透過本書所提供的觀念架構與工具，不只能重新修復破裂的感情，還能夠找回久久失落的自己，勇敢顯露出脆弱的一面，安慰長久以來聲音被壓抑的內在小孩。畢竟，關係就像身體一樣，只要內外在的壓力來源升高，免疫力就會降低，遇到一丁點小問題就會崩潰。

【精彩書摘】

怎麼知道自己正身陷虐待關係？專家認為，最重要的指標是自己的感覺。諷刺的是，受虐者反而無法信任自己的感覺。下列幾個問題有助於辨別情況：

＊發生衝突時，我是否害怕被對方恐嚇，身體和情緒都有畏懼的反應？

＊對方有尊重我嗎？

＊對方願意聆聽我的想法、感覺和需求，並且認真看待問題嗎？

＊把自己的擔憂提出來討論後，最後對方話鋒一轉，焦點全放在我做錯了什麼。

＊不論我多麼努力溝通，對話內容永遠沒什麼建設性。

＊是不是經常有罪惡感？

＊是不是過度注意彼此的關係，一直想找方法改善？

＊是不是覺得自己快理智斷線？

＊心情是不是隨著關係好壞而起起伏伏？

＊對方難以取悅，我始終對於現狀感到不安，很難有踏實的感覺。

＊自信是否減低了？

＊越來越難相信自己的體驗與看法。

＊衝突完兩人和好之後，還是擔心自己又會說錯話。

＊發生衝突後，對方是否負起責任，確實自我檢討，避免以後再發生類似問題？

＊我希望對方負起傷害我的責任，但他反而羞辱我，抱怨我要求太多、意見太多。

＊總是有口難言。

＊我想挑戰他的權威，對方卻反控我想控制他。

＊我感覺低人一等，在他面前抬不起頭。覺得自己一無是處，什麼事情都做不好。

施虐者動不動就發脾氣，但受虐者連抱怨的權利都沒有。如果受虐者能察覺到自己的憤怒，就比較不會一再容忍對方的惡行惡狀。為了讓受虐者不生氣，施虐者最常用的招數，就是讓對方不知道自己有沒有被公平對待。受虐者一抱怨還會受到懲罰，使他不敢再多說一句。比方說公司的主管霸道又蠻橫，你在會議上忍不住抱怨了一下，工作量分配不均，心裡不太好受。這時老闆卻開始長篇大論，強調他為公司做了多少犧牲，員工又懶又不知感恩。講到最後，老闆覺得很失望、自己被糟蹋了，一言不發就離開會議室了，完全沒有回應你的問題。事實上，老闆向你傳達的訊息是，有意見的員工一定會付出代價。

虐待關係一定會產生創傷，受虐者一定會經歷某些「創傷後壓力症」的症狀。

這些症狀甚至在關係結束後也不會消退，它們不是懦弱的象徵，而是受虐的自然反應。理解這個道理，受虐者才有機會治癒。

請留意，如果有讀者認為自己處在虐待關係，那麼你們的互動方式已超過本書的討論範圍，最好的辦法就是結束這段關係。如果你有人身安全上的疑慮，必須立刻採取行動，尋求協助資源，以保護自己和家人的安全。

控制關係VS.慈愛關係

關係光譜。(圖/時報出版提供)

(本文摘自《關係免疫力》/時報出版)

【作者簡介】

梅樂妮．喬伊（Melanie Joy）

心理學家，畢業於哈佛大學，專長領域為人際關係、溝通與社會變遷。她的著作獲獎無數，也是國際知名的演說家、訓練師以及組織教練。她的工作成果獲得世界各大媒體報導肯定，包括《紐約時報》、英國BBC、澳洲ABC電視臺，更多訊息可詳見www.melaniejoy.org/

【譯者簡介】

梁郁萍（第一至第六章）

淡江英文系畢。曾任職書店、軟體中文化翻譯、金融系統建置翻譯。近年關注人權與政治議題，曾於臺灣圖博之友會舉辦圖博音樂會、影展和文化節等活動。曾合譯《第十四次的旅程：達賴喇嘛的心靈之旅》（臺灣圖博之友會出版）。目前擔任臺南市政府文化局古蹟解說員。

劉宗為（第七章至第九章、附錄、謝詞）

中正大學哲學所博士候選人，譯有《逃避自由》（木馬文化出版）、《當亞里斯多德遇上佛洛依德》（左岸文化出版）。

《關係免疫力》/時報出版

(中時新聞網)