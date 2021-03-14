俗話說：「有錢、沒錢，討個老婆好過年！」從這句俗語不難看出，時下不少男女都希望能在過年前找到自己的好姻緣！殊不知年後離婚的案例並不少見，其中不乏因為過年時間夫妻相聚時間拉長，無形中也增加了彼此爭吵的機率，積累已久的婚姻、家庭問題全都攤在陽光底下，加深了彼此之間的隔閡，進而造成分離。對於離婚一事，小花平台保險顧問提醒，千萬不要一時衝動就要離婚，最好能給對方多一點喘息的空間，「等到兩人都冷靜下來再做決定也不遲……」；然而，如果在做了一切努力後，仍舊無法避免憾事的發生，需特別留意夫妻保單在離婚時該如何處理？

以下從「要保人」、「被保險人」及「受益人」等不同立場分析，在面對離婚時，處理夫妻保單需掌握的3重點：

重點1、「要保人」的變更……

首先要了解的是「要保人」的變更：如果「要保人」與「被保險人」設定的是不同人，「被保險人」是無法行使「要保人」的權利；對此，小花平台保險顧問建議，在協議離婚時，最好能先確認保單的「要保人」是誰，以免無法行使保單權利。

另一方面，如果夫妻雙方離婚後仍未變更「要保人」，而「被保險人」對於自身權益感到疑慮時，根據保險法相關規定，可以主張「不同意自己為『被保險人』」並撤銷該張保單；不過，也有例外的狀況，需視各家保險公司規定，可能有不同的處理作法。

(中時新聞網)