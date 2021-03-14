今年是福島核災10周年，10年過去了，日本改變了嗎？ 人類有因此而記取教訓嗎？日本當時的最高負責人、前首相菅直人，如何回顧過去的決策，對台灣又有什麼樣的建議？

「直到現在，我每年都還是會造訪福島，走進那個遭到封鎖的福島核電廠……。」日本眾議院議員菅直人感慨地說。

他不只是現任眾議員，2011年3月11日，日本發生巨震、大海嘯，乃至於隨後福島核電廠爆炸等複合式災難的當下，他的職務，是日本首相。

經過十年重建，現在的日本，已經看不到地震及海嘯肆虐的痕跡，但那座位於福島的核電廠，那年發生的核災事故，就像是個被遺忘的傷口，至今未能癒合。

至今，仍回不了家

四萬福島居民過著避難生活

熔毀的爐心依舊在那裡，只是日復一日地注水冷卻。冷卻後的汙水無處「消化」，只能被一桶一桶封存，就這樣被堆放在核電廠內。當地，因輻射汙染而必須封鎖的範圍雖逐漸縮小，但至今仍有4萬人過著避難的生活，無法回到自己的家。

10年過去了，人類究竟從那場災難中，學到了什麼？

《今周刊》專訪災難發生當時，日本的最高決策者菅直人，從決策者的角度回顧這場人類史上最嚴重的核災事故；對台灣，他又有什麼樣的建議？

「如果可以回到311發生前，第一件事情，我會將福島核電廠的備用電源，移到地勢超過海平面30公尺高的地方。」菅直人說。這個答案，或許簡單得令人意外，但諷刺的是，這場災難就是因為一連串如此「簡單」的原因而造成的。

在福島核災發生後，日本政府成立了事故調查委員會，調查事故發生原因，並於同年七月公布調查報告。關於事故發生的根本原因，報告上明文寫著事故並不純然因天災造成，更有人禍。

菅直人在災後隔年出書，完整記錄了處理整起核災事故的歷程，背後真相讓人看了冷汗直流。據其所述，此前所有應變核災的SOP，都不曾考慮「核災與其他災難同時發生」的情況。於是，他們沒料到核電廠儲放燃料棒的燃料池水位計會因故失靈，因此延遲了搶救時間；沒料到救災用的緊急物資，會因為其他災難導致的交通中斷，而無法及時到位；沒料到緊急應變中心的成員會因交通問題無法順利聚集……。

就算聚集了，也才發現，核災、震災、海嘯等災難的救災指揮中心成員幾乎重複，同一組人，同時面對著需要不同專業的災變。就連緊急應變指揮中心本身，都因為停電導致通訊設備無法正常使用。

此外，他也是在災難發生之後才發現，當時日本的法律、制度、經濟、文化，都對核災毫無防備。「哪些民眾要先撤離？他們的房子怎麼辦、工作怎麼辦、學生就學怎麼辦？」再往下想，失業率飆高怎麼辦？未受核災影響地區的房價飆漲怎麼辦？股市崩跌怎麼辦？日圓匯率怎麼辦？這些問題，當下完全沒有答案，也無從調度準備！

一連串的失算與無法回答的問題，讓他得到了最終結論：「即使把人類的力量用到極致，也難以把核災發生的機率降到零，更難以控制帶來的衝擊。」

忠告一〉最壞的劇本

規畫250公里「撤離範圍」

「10年前的我，也對日本的核電技術深信不疑，認為安全不會有問題，甚至還像其他國家推銷日本的核電技術。」他懊悔地說，若是十年前就主張廢核，是不是就不會有這場災難的發生？今年3月1日，菅直人與日本前首相小泉純一郎開了一場國際記者會。兩位前首相首次對談，就是為了重申廢核主張，並反對一切核能發電相關技術。

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《今周刊》(第1264期)

(中時新聞網)