東元董事改選前夕，公司派與大股東寶佳盡釋前嫌，再攜手華新麗華，三方共推董事候選人。

與此同時，東元少主黃育仁已躍躍欲試，然等著他的，還有爭取家族派系及各方股東支持的考驗。

「東元經營權之爭」五月登場，眼看愈演愈烈，卻在3月27日停止過戶日前上演逆轉戲碼。

東元集團會長黃茂雄3月9日指出，他以個人身分，與寶佳機構及華新麗華充分溝通，三方已順利達成共識，將共同推舉東元下屆11名董事候選人。

三方大和解的發展令外界譁然，但這份董事候選人名單備受關注，除了大股東寶佳的席次外，也因為董事席次縮減、僧多粥少，而在名單正式出爐前，東元第三代已躍躍欲試、積極表態。

「不管任何位置，我就是準備好了！」說這話的，是現年53歲、東元集團會長黃茂雄的長子黃育仁。任職集團逾20年的他，現為集團旗下東友、菱光及聯昌電子3家加總市值51．42億元上市櫃公司董座，並以菱光法人代表身分，兼任東元常務董事。

儘管黃育仁一再強調自己不能代表東元發言，但他一改低調作風、重回眾人目光，除了續任董事的期待外，身為東元第三代的他，似也流露出有意扮演更積極角色的意味。

只不過，黃茂雄多次公開表明，接班不會推薦自己的兒子。記者接連問黃育仁會不會毛遂自薦，或其他股東推薦又是否當仁不讓，他不是選擇笑而不答，就是停頓幾秒，仍不願正面回答，只承諾「不排除」、一切等3月底股票停止過戶後再談。

適應力、親力親為和創新思惟，是他眼中自己「做好準備」的關鍵。

「這點我還真要感謝我的父親，他的規畫迫使我適應力非常高。」從幼稚園到研究所，黃茂雄對黃育仁的求學有一套規畫。

談求才：親力親為

親自面談對方共事者才拍板

按照黃茂雄的安排，他從日本慶應大學畢業後，終於如願赴美念研究所，但因東元事業以機電為主，大學文組的他為了「適應」理組，無奈只能降級從哥倫比亞大學電機系大3就讀，「那時候念得很辛苦，第1學期班上就有三分之一的同學被淘汰，我想說再這樣淘汰下去，很快輪到我。」

想出人頭地的他，找上班上第1名的天才同學家教惡補數學，這才漸入佳境，「為了東元，我從企管改念電機，還念到胃潰瘍。」

頂著海外高學歷光環進入東元集團，黃育仁卻發現，他不像其他在台灣就學的主管，有同學、學長、學弟能幫忙，是自己的劣勢，迫使他得透過獵人頭公司找人才。

「來的人不外乎漂亮的履歷、亮眼的經歷，或流利的口才，但到職後幾乎都讓人失望，成功比例大概只有四分之一。」黃育仁不諱言他的成功標準只算低標，只要能待得住兩年、績效在平均以上就算過關，偏偏徵才結果都不如預期。

「人員流動以外，用對和用錯的代價差別很大！」黃育仁歸納20年徵才心法，關鍵在嚴格執行「reference check」（資歷查核）。舉凡任用處長以上的主管，對方都必須提供過去老長官、老同事、老部屬的聯絡方式，並由他親自拜訪面談1小時，而非只透過電訪20分鐘確認，才能拍板。

談管理：實地考察

吃員工餐 與年輕職員聊天

和一般董事長行事作風不同，黃育仁不只聘用人才親力親為，也喜歡實地考察，找出更貼近市場現況的管理方法。

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《今周刊》(第1264期)

(中時新聞網)