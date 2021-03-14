英偉達在發佈RTX 3060顯卡之後，為其推出了461.72WHQL顯卡驅動，該驅動將檢測以太坊加密貨幣挖礦算法的特定屬性，並將哈希率或加密貨幣挖礦效率限制在50%左右。

英偉達發言人Brian DelRizzo表示，挖礦效率減半的限制不是一個驅動那麼簡單，而是驅動、RTX 3060芯片和BIOS固件三方安全握手的結果，來防止有人繞過該限制。

不過，從最新的消息來看，英偉達的限制還是不夠有力。

據外媒wccftech報導，最近一個中文mod（編按：mod指挖礦時所需的執行模組）出現在了網上，該mod可以完全繞過RTX 3060顯卡的防挖礦功能。

一般來說，RTX 3060的算力約為40-45MH/s，但是一旦在顯卡上開始挖掘，它的算力就會降至20-25MH/s。

圖中顯示，該礦工使用了DaggerHashi-Motto算法挖以太坊，RTX 3060的算力為45MH/s。系統中總共運行了8張圖形卡，總算力為362.75MH/s，挖礦效率並沒有得到限制。

越南的一個Facebook小組也已經驗證了該mod確實可以工作，RTX 3060顯卡最高可達到50MH/s的算力。

英偉達官方還沒有給出回應，不知是否其有後手來應對該破解mod。不過就此看來，RTX 3060可能要更缺貨了。

(中時新聞網)