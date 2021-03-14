你有明星夢嗎？你期待跟你的偶像一同站在舞台上高歌一曲，享受萬人景仰的崇拜嗎？致力於3D動畫影片、互動影像、VR（虛擬實境）等數位內容開發與製作的蕪花菓創意(Fig Creative)，近日在知名KTV店內展示全新的「聲歷其境KTVR」解決方案，就能一秒滿足你的明星夢，讓你體驗大明星的感受！

蕪花菓創意費時超過半年，藉由談得旺福《我當你空氣》歌曲授權，從無到有打造出這首歌曲的VR版本。當前消費者們可在錢櫃中華店一樓大廳免費體驗。戴上HTC VIVE VR頭盔(PC-VR裝置)，使用者再透過搭配的控制器（或稱遙控器），即可360度感受旺福VR團員跟你一同站在舞台上表演的暢快感受。

根據體驗過程經驗，蕪花菓創意在歌曲中設計了煙火、紙花、火花爆破特效、波浪舞等元素，甚至也能切歌，使用者可以透過遙控器輕鬆控制，瞬間變身如舞台總監。除此之外，VR體驗還加入了音效感知的功能，使用者左側或是右側較靠近特定團員時，例如主場，在相應那一側的耳機就能聽到較大聲音，更具臨場感。只要使用者高舉控制器左右晃動，就能帶動台下觀眾與你一同揮舞螢光棒，超像大明星的！

蕪花菓創意有限公司執行長吳華倫。（黃慧雯攝）

蕪花菓創意有限公司執行長吳華倫分享到，該公司製作《我當你空氣》這首歌曲的VR版本，約費時半年。但在打造出這個解決方案之後，若需要針對不同歌曲，打造專屬舞台或是其他視覺特效，就更為簡單。甚至，歌手若能配合透過動作捕捉裝置來搜集演場時的動作，短期內，就能將歌手唱歌時的神態融合到KTVR的體驗中，帶給使用者更趨近真實的感受。

吳華倫指出，KTVR解決方案相較於歌曲的360影片，不同之處在於增加互動性，體驗起來宛如一款VR遊戲，當然還更加入了能一邊唱KTV的音樂性。他也坦言在催生KTVR解決方案的過程中，除了得從無到有將歌曲「VR」化，需要花費許多時間來取得歌曲版權以及歌手的授權。他不諱言的表示，未來此方案預計將先鎖定唱片公司來推廣。

這套KTVR解決方案，自2021年3月6日至3月18日將在西門町 中華錢櫃一樓大廳展出（展出時間：平日 17:00 – 23:00/假日 12:00 – 23:00）。展出至今，吳華倫表示消費者體驗後回饋都十分正面，還紛紛表示期待體驗其他歌曲，展現出這項方案的潛在市場。

當前所展出KTVR方案，是以HTC VIVE的設備來執行。在5G已順利開台的前提下，若相關網路基礎設施佈建完整，也會開啟更多的可能性，KTVR方案也預計將是頗具吸引力的5G加值應用。吳華倫表示，未來KTVR解決方案的發展目標就是「雲端化」，也期待能透過線上遊戲串流平台，讓擁有這些VR設備的消費者家裡就能輕鬆體驗。有興趣的消費者，也能把握機會前往體驗，滿足你不為人知的明星夢！

(科技)