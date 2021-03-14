現代自立自強的女性很多，就算不依靠另一半也活得很精彩，搜狐網命理專欄就公開3大最能獨當一面的星座女，其中巨蟹座是天生的勞碌命，非常堅強且強大，摩羯座則是獨立到相當驚人，她們在任何方面的表現都絲毫不會遜色於男人。

▍巨蟹座：責任感強

巨蟹座的掌管宮位是天照宮，她們的家庭觀念很重，對於她們來說家庭是很重要的，家人在她們心目中佔有很重要的地位。巨蟹座可說是天生的勞碌命，不管什麼事情都喜歡自己去做，也管不住自己不去管那麼多事情，無論在什麼情況下她們都會堅持自己。巨蟹座就像他們外面的殼，堅硬到讓人心疼，她們在大多數情況下都會用堅硬的外殼把自己偽裝起來，不會把希望寄託在別人身上，而是依靠自己的能力。巨蟹座屬於水象星座，因此她們的內心會比較柔弱，但是她們從來不會在別人面前展示出柔弱的一面。

▍處女座：盡善盡美

處女座的守護星是水星，讓處女座凡事都要做到自己的最好，她們對自己的任何事情都有著很高的標準，對於任何事情總是要求盡善盡美，因此處女座的能力都非常強，同時她們的個性也比較強勢，是非常獨立的女性，所以處女座的女生無論在面對任何事情都不會想要找別人的幫忙，向來都是依靠自己去解決任何問題。她們覺得自己一個人就可以把事情解決的很完美，因此別人對她們的幫助也是可有可無，她們也不想麻煩別人，久而久之就會習慣一個人獨立的生活。

▍摩羯座：從不依賴

摩羯座本來就非常的獨立，在摩羯女的身上表現得尤其明顯，她們在任何方面的表現也絲毫不會遜色於男人，在她們的心中，自己就可以撐起她們的生活，不需要別人的參與，更不應該讓自己成為某一個人的附屬。摩羯座的女生從來不會想依靠別人解決問題，她們一直都懂得一個人的自立自強有多麼重要，唯有自己有強勁的實力，才能不怕生活中的任何風吹雨打，進而從容面對一切。這樣的摩羯座越活越能夠活出自己的精彩，她們的生活由她們自己來掌控。

(中時新聞網)