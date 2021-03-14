俗話說朋友在精不在多，摯友雖然難尋，但感情的深厚才是關鍵，搜狐網命理專欄就點名，摩羯座、處女座及天蠍座在交友方面最謹慎，秉持著寧缺毋濫的精神選朋友，認為追求友情質量最重要。

▍摩羯座：朋友在精不在多

摩羯座本身就不是一個擅長交際的星座，再加上他們自己的大部分精力都花費在事業上面，對於人際交往總是缺少精力去維持。這就使得摩羯座通常都是一個獨來獨往的人，身邊很少有朋友的存在，這也在不知不覺中培養了摩羯座獨立自主的性格。

摩羯座的性格偏向於內斂，這也使得他們經常與自己對話，而不是向朋友傾訴。能夠與摩羯座成為朋友，除了需要花費大量的時間，還需要最基本的志同道合。對於摩羯座來說，一個新朋友的發展需要天時地利人和。雖然數量不多，但是摩羯座的朋友質量都是非常高的，並且他們的友情非常的長久。

▍處女座：寧缺毋濫

處女座是一個非常要求完美的性格，無論是生活的質量還是工作的目標，他們都傾向於完美主義。對待自己的朋友當然也是這樣，與選擇戀人相同，處女座在選擇朋友上也持有寧缺毋濫的想法。能夠成為處女座的朋友，除了有相似的思維模式外，還需要能夠忍受處女座的高要求。

如果處女座看不慣你的某些行為，就會直接被打入放棄的行列。表面理性的處女座其實內心非常的自卑，要通過家人與朋友來汲取一些正向的能量，促使自己走的更遠。所以處女座雖然朋友比較少，但是每一個都能給處女座帶來相當大的能量。

▍天蠍座：敬而遠之

天蠍座一直是一個非常神秘的星座，他們內心比較隱忍，很少有人能夠讀懂天蠍座的內心。這也是天蠍座朋友稀少的原因，而另一個原因就是天蠍座的報復心理。這樣的心理使得許多人對於天蠍座都敬而遠之，當然大家都希望能夠和優秀的人成為朋友，天蠍座也有足夠的能力表現出自己的優秀。

但是這樣的報復心理總是讓朋友產生些許的擔心。而事實上天蠍座的攻擊並不是隨機發生的，只有傷害到他們，天蠍座才會拿起自己的武器反抗。與天蠍座做朋友能夠被他們強大的韌性所感染，也就不容易知難而退了。

(中時新聞網)