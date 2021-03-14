台北股市在經歷了一天漲一天跌的一周後，12日電子股人氣明顯回升，分析師認為，量價結構由空轉多，目前台股沒有太大風險，投資人可以不用緊張，但後市要注意疫苗施打速度提前對電子族群業績可能造成的影響。

12日台股集中市場加權股價指數終場上漲75.62點，收在16255.18點，三大法人買超89.39億元。國泰證期顧問處經理蔡明翰表示，周五電子成交比重回到7成以上，就量價結構來說是好的，在電子人氣回籠下，量價結構確立由空轉多，就指數來說，短期內沒有太大風險，可以不用緊張。

蔡明翰指出，原本預期美國疫苗將在第三季完成全面施打，但目前傳出疫苗施打的速度將提前到5月底，值得注意的是，屆時經濟活動是不是會慢慢恢復正常，而之前因為疫情而受惠的居家辦公所衍生出來商機的電子族群，後續表現是不是會受到影響。

在趨勢未明之前，蔡明翰建議還是維持目前保守的原則為宜，短線仍聚焦在塑化、鋼鐵、造紙等原物料族群，以及業績好、高殖利率的金融股。

摩爾投顧分析師鐘崑禎也說，之前因美債殖利率攀升以及紓困法案未過的不確定性因素影響，市場將資金轉進相對穩健的金融、原物料族群，作為資金避風港，但當市場行情好時，市場信心回籠，資金還是會回到真正有成長性的電子股。

(中時新聞網)