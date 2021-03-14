美國華盛頓地方法官魯道夫．孔特雷拉斯 (Rudolph Contreras)週五發佈初步禁制令，阻止國防部限制美國投資者對小米集團的投資。

1月14日，美國政府將小米等9家大陸企業列入所謂「與中國軍方相關」的黑名單中，阻止美國投資者對這些企業進行投資。這項投資禁令將於下周生效。

不過，孔特雷拉斯在週五臨時叫停了這項禁令。他認為，隨著訴訟的展開，小米很可能會完全扭轉這項禁令，於是發佈初步禁制令以防止小米遭受 「不可挽回的損失」。對於美國政府提出的國家安全遭到威脅的擔憂，孔特雷拉斯表示：「法院有些懷疑本案是否實際上牽扯到了重大國家安全利益。」

到目前為止，美國國防部尚未立即對此事發表評論。

1月下旬，小米在華盛頓一家法院提起訴訟，希望將其從國防部的黑名單中刪除，理由是涉嫌參與大陸的間諜活動和軍事發展。禁止投資小米是美國前總統川普發布的禁令。

(中時新聞網)