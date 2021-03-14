美軍印太司令部司令、海軍上將戴維森（Philip S. Davidson），10日在美國國會眾議院軍事委員會聽證會上表示，大陸正加速挑戰美國領導地位，而台灣是大陸實現野心的目標之一，預期大陸可能在6年內進攻台灣。對此，我退役陸軍少將于北辰直言，美國的意思就是要台灣幫美國守住第一島鏈，更深層的意思就是「要繼續賣武器給台灣」。

于北辰12日接受香港媒體《中評社》訪問坦言，大陸6年內要併吞台灣，這是解放軍始終的目標，但要想清楚的是，這話為何是由戴維森講？于坦言，戴維森接掌印太司令，發現印太司令部負責整個西太平洋，幾乎半個地球，範圍太大，必須得想辦法增加軍費，最快的方法，就是拉攏所有盟軍與盟友幫忙。

于北辰分析，台灣在第一島鏈的重要性等同一艘「固定的航空母艦」，既不會沉本身還有半導體產能以及經濟能力，最大的切入點就是與大陸間的長期矛盾。台灣如果被大陸拿回去，共軍從台灣東部花蓮就可以對準夏威夷，對美國會造成強大威脅，所以對美國而言最大的「捷徑」，就是台灣能極力反共。

針對台美軍售問題，于北辰指出，美國總統拜登上任後一定會繼續賣武器給台灣，因為如果不賣給台灣，美國就要自己買武器設在關島，既然台灣想買還能為美國守住屏障，那美國當然會繼續賣武器給台灣，拜登這點跟前總統川普是一致的。至於台海緊張背後的目的，于表示，區域糾紛會有但全面開戰不可能，而區域糾紛就是增加軍費的最好藉口；美國會不斷警告台灣「大陸真的會武力攻打」，那麼台灣一定會提高國防預算，而這也等於免費幫美國增加第一島鏈的防禦能力，何樂不為？

(中時新聞網)