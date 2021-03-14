高殖利率金融股是不少存股族首選，兆豐金表態今年股利還是可以和去年一樣發1.7元。存股達人依兆豐金可能發放1.45元、1.62元和1.7元三種股息金額，推估出合理股價的三套劇本，並建議將進場的閒錢切割成135份，因為距離兆豐金領息約有135個交易日，不妨趁著股市下跌時以「不定期不定額」方式來存股，就能催動出良好的複利報酬。

兆豐金2月獲利扭轉元月衰退局面，稅後盈餘22.42億元，累計前2月稅後盈餘39.39億元，每股EPS為0.29元。兆豐金本周股價在30元上下震盪，周五（12日）小跌0.1元，收在30.65元。

存股達人大俠武林靠著簡單存股滾出500張兆豐金股票，他在臉書發文指出，按照去年兆豐金獲利股息若發1.45元，股價29元以內算合理；如果按照財政部上繳預算股息發1.62元，股價32元以內算合理；如果按照兆豐金表態股息發1.7元也不是發不出來，那麼股價33元以內算合理。

他說，三種劇情，自行斟酌，覺得差不多就可以進場了。兆豐金預期今年營收較去年成長2成，若不趁回檔時下手，難道要等到股價完全反應後才著急進場嗎？

大俠認為，小資族可將閒錢資金切割成135份，因為距離兆豐金領息大約有135個交易日，即使接下來連跌135個交易日，這種資金控管方式照樣可以天天買進，還可以買到領息後繼續買下去，持續地分配股息或閒錢來買股，這樣長期投資才能催動出良好的複利報酬。

他建議，大盤上漲時買的少，遇到連續下殺則買的多，若連續上漲就保留資金，反之，遇到下跌時依照「不定期不定額」方式買進，來計算當日能買進的金額及股數，因此每次能進場的資金具有浮動性以及即時性的規劃。

買進公式：「剩餘閒錢 / 剩餘領息交易日 = 今日能買進的金額」

剩餘戶頭閒錢或股息只剩 135,000 元

剩餘兆豐金領息交易日約 135天

計算今日能買進的金額約 1,000元

換算今日能買兆豐股數約 34股

大俠強調，自己只是藉由兆豐金來談論存股，並非單押以及推薦此檔股票，而專心談一檔股票，可傳達手中持股處於優勢或是劣勢時，長期投資者該用何種心態及策略來面對處理。他認為，挑選一檔利用「不定期不定額」方式買股，能讓長期投資優質公司的人都獲利。

※本文為存股達人個人觀點，非任何投資建議與參考，請自行審慎判斷評估風險。

(中時新聞網)