大陸美女直播主「墨子夢」原本默默無聞，近日卻因為一起直播事故，讓她意外爆紅。原來墨子夢近日直播到一半，身後突然出現了一名穿著睡衣的神秘男，讓聊天室男粉絲瞬間心碎，而墨子夢當下似乎也傻住了，愣了數秒立刻將直播關閉。

擁有精緻五官與巴掌臉的美女直播主墨子夢，近日復出開直播，想不到直播一半又出意外，身後竟突然出現了一位穿著睡衣的男子，讓男粉絲看了心碎不已，更質疑女神早已名花有主，兩人疑是同居關係。

墨子夢直播一半，身後突然出現一名睡衣男子。(取自微博)

睡衣男子的突然入鏡，讓墨子夢當下也傻了，選擇火速將直播關閉。接著她又強裝鎮定，再次開直播解釋男子身分，可惜她一下子聲稱是直播效果，一下子又說男子是朋友幫忙來修水管，後來又改口稱是自己弟弟，說詞反覆令粉絲更加質疑兩人關係。

美女直播主墨子夢，外型性感又美艷，吸引不少粉絲心甘情願打賞討女神歡心。(取自微博)

然而隨後又有一位粉絲在聊天室自曝，其實她認識這位睡衣男，還不斷地質問墨子夢是不是第三者？接著更驚爆自己就是睡衣男結婚6年的老婆，讓墨子夢當場從美女主播變小三，至今仍未有回應。

(中時新聞網)