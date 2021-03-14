畢業旅行是學生時代最寶貴的回憶之一，若沒有意外，一輩子最多只會有4次，父母也都會盡力讓孩子參加，但一名家長PO出自己孩子的畢旅行程，短短3天2夜要價6850，更讓他傻眼的是行程裡面竟然連「369」都沒有，直呼以前畢旅都比這個好，但還是會讓孩子去留下回憶。

本報月初曾報導「媽一看女兒畢旅費用嘆要吃土一周 網看行程傻了」，男網友前天(12日)在臉書《爆廢公社二館》也拿出自己孩子的畢旅行程與該母親的比較：「前些日子，看到一個家長po小孩的畢業旅行，4天3夜要6500，就要吃土了，讓你看看我們3天2夜，一共6850，還只有去義大，沒有369(劍湖山、六福村、九族)，也沒有麗寶」，原PO表示，PO文沒別的意思，只是希望上次的母親看完後，可以比較平衡。

家長貼出孩子畢旅行程抱怨「連369都沒有」，引發網友議論。(圖／爆廢公社二館)

透過原PO所貼出的行程，可以看到這趟3天2夜的畢旅行程，包括文創園區、安平古堡、台南老街、故宮南院、森林遊樂村等，住宿飯店則是義大皇家飯店、台南夏都。

原PO表示，自己還是會讓孩子去，錢再賺就有，但求學回憶無價。他說，CP值高不高在個人，除了人、事、物、地外，錢不是什麼大問題，是當下的心情跟去的人，重點是好天氣，救國旅就從下一代開始。但也忍不住抱怨，以前念書的畢業旅行，隨便一個都比這趟好。

PO文貼出後，引發網友2派論戰：「這行程真的很鳥」、「怎麼比大人團還貴...」、「文青培訓班嗎」、「光看就覺得好無聊」、「沒有369真的沒有畢旅的感覺」、「一看就覺得不好玩」、「糖廠、老街、義大廣場...看起來放羊的行程就有很多，但沒讓小孩去對不起小孩，讓小孩去對不起自己啊」。

另一派人則反駁：「國小國中高中畢旅都是369，看到人家去義大都好羨慕」、「義大皇家飯店耶，只有學生可以用千元住到吧」、「你完全沒考慮到住宿成本」、「這行程就是貴在飯店啊」。

也有人不認同原PO與前篇母親比較的理由，表示上次PO文的母親是單親家庭，經濟考量自然必須比一般家庭謹慎，6000對於弱勢來說是個很大的負擔。

(中時新聞網)