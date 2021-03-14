美國國務卿布林肯、國家安全顧問沙利文18日將在美國阿拉斯加州，與大陸中共中央政治局委員楊潔篪、外交部長王毅舉行2+2會晤，勢必會談及「台灣議題」，對於蔡政府是否能掌握局勢變化？前國安會諮詢委員張顯耀表示，民進黨應該實際去了解兩國互動走向，才能預判兩岸情勢變化，並不是黨中常會開完會就能影響中美關係。

中美雙方在11日宣布，布林肯（Antony Blinken）和蘇利文（Jake Sullivan）將與楊潔篪和王毅在阿拉斯加會晤。普萊斯表示，布林肯屆時將坦率表述中國的行為如何挑戰美國的價值觀，他強調，美國不會手下留情，這將會是艱難的對話。

陸委會前副主委張顯耀。（本報資料照片）

曾任陸委會副主委的張顯耀，近日接受港媒《中評社》專訪，他表示，美中關係競合勢必會影響兩岸關係，也因為今年台灣正好沒選舉，蔡政府應該想辦法利用這個機會，和大陸有初步溝通，不適合再用二分法，區分「親中」、「反中」，夾在兩強之間，兩岸應該維持搖擺路線，做好手上籌碼分配。

中美高層對話議題及立場

被問及「蔡政府有實際掌握美中關係變化嗎？」張顯耀認為，蔡政府應該是有中美關係出現變化有所警覺，才對國安團隊做出調整，但他認為，拜登政府剛上台不久，對大陸態度尚未完全明朗，蔡政府應該還保持觀望的態度。

最後，張顯耀直言，民進黨高層應該好好了解中美關係互動，才能從中找到兩岸未來發展的走向，而不是從自認黨中常會上作的決定，能影響中美關係。

(中時新聞網)