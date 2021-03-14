來自桃園市的吉哈拉愛家族以都市原住民的生活為主題，呈現離鄉在都市打拚原住民的日常，辛苦中帶有幽默。

參加社會組的花蓮Palimaay家族，服裝道具頗具專業水準。

屏東與台東魯凱族組成的台北市雲豹隊成員多達25人，最小僅1歲3個月。

高雄市尼度甘丹隊小布農獵人演出傳神。

新北市Yunay演劇隊以泰雅族懶人變猴子寓言故事，警醒世人要勤奮工作。

原住民族在演藝圈有很多天王級歌手，天賦好嗓音讓他們可以在競爭激烈的歌壇出人頭地；除了歌聲，生性開朗樂觀的原住民族也是很好的演員，13至14兩天在陽明交通大學台北校區登場的全國原住民族語戲劇競賽，從1歲到87的參賽者都有，他們透過戲劇傳承自己族群的文化、語言，也讓人見識原住民族在戲劇表演的天份，現場觀眾不時發出會心的笑聲。

參賽隊伍有來自原鄉族人，也有在都會謀生的原住民組隊參加，不同生活場域，取材角度各異其趣，排練過程不僅必須練習族語，演出所需布景道具，也要詳細考究和設計，力求不偏離本身文化特徵；來自高雄的尼度甘丹隊布農族小朋友，為了演出，對本身狩獵文化許多細節都認真學習，演出中持槍射擊獵物，除了音效配合生動，動作眼神更是傳神；來自新北市的Yunay演劇隊，為了演出，在家中也都用賽考利克泰雅族語溝通，透過全族語環境，讓演出融入生活實境。

由於有些劇情演出需要複雜的角色和人力，因此有跨域組隊合作的現象；來自台北市的Lrikulaw雲豹隊，隊員高達25人，包括旅北屏東、台東的魯凱族人都參與演出，最小的僅1歲3個月，由媽媽用背袋背著出場，圓滾滾的眼睛特別吸引人；來自高雄桃源區的Takau taruana Hla’ alua拉阿魯哇文教協進會，清一色由年輕族人組成，演出該族最重要的「聖貝祭」（Miatungusu），更具有文化傳承的意義。

多數參賽隊伍表演內容以族群歷史典故、傳說以及日常生活的故事為主，來自桃園市的Cihala’ ay吉哈拉愛家族以都市原住民的生活為主題，呈現離鄉在都市打拚原住民的日常，辛苦中帶有幽默，詼諧又能平實呈現原住民樂觀本性，饒富趣味。

今年邁入第10屆的全國原住民族語戲劇競賽，總共有13縣市29隊13族語別隊伍參賽，參賽選手多達495人，他們都是經各縣市初賽脫穎而出的隊伍，透過話劇或舞台劇的形式，全程以各族族語表演，藉此深化各族群語言文化的使用經驗，從而擴展族語使用習慣和場域。

(中時 )