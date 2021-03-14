台語歌手吳俊宏與圈外老婆蘇惠萍13日在高雄舉行婚宴，席開100桌，他送上一條10兩重的金塊市值60萬，老婆直誇覺得金塊勝鑽戒，十分務實。吳俊宏好人緣讓天王天后齊聚盛會獻唱，龍千玉首度當證婚人、張秀卿更打破禁忌當伴娘及蔡小虎等23組歌手則輪番上台嗨唱。

而這場夢幻婚禮由花童一歲半的兒子皮皮開著電動車拉開序曲，在張秀卿與許志豪等6組伴娘伴郎的簇擁下，吳俊宏與愛妻蘇惠萍在千人見證下，完成王子與公主的夢幻婚禮，而為了籌備婚禮，吳俊宏笑說為了延了兩次的婚禮，失眠3個月，「今晚最重要的大事痛快睡覺。」吳俊宏開心的許願期待趕工拼第二胎，希望能有個牛妹妹，湊成一個好字。

身為吳俊宏兒子乾媽的張秀卿表示看到吳俊宏得子，「更讓我燃起鬥志，我可是促成這對幸福伴侶的背後推手」，他的老婆跟我老公是台南歸仁同鄉，巧的又是鄰居，「也是我老公的學妹，每逢過年初二他們都視我家為第二個娘家，我很難跟這對夫妻沒關係耶」，自虧：「為了這場婚禮，我還幫忙跟飯店殺價，我有兩次的結婚經驗，不找我商量找誰。」

首次擔任證婚人的龍千玉開心表示證婚人初體驗，心裡真是緊張，怕說話不夠澎湃，她前一晚還失眠，「很開心兩個相愛的人終成眷屬，吳俊宏是個勤快，凡事全力以赴，使命必達，值得信任的弟弟，每次到高雄只要他在，一定親會親自接送，這些點滴在我心中，吳俊宏一定會好好疼愛老婆的。」

(中時 )