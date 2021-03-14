鹹酥雞是許多民眾消夜時的最愛，不少人更是喜歡加上蒜頭、九層塔享用，讓香氣更上一層樓。一名男網友下班買消夜，點了2袋鹹酥雞，要老闆蒜頭多加點，結果回家後打開一看，讓7000多名網友全笑翻。

男網友在臉書《爆怨公社》PO文表示，下班想吃消夜，去買鹹酥雞，炸好的時候老闆問他要不要蒜頭跟辣，他立刻回「多加一點」，沒想到回家一打開來看，發現早已被蒜頭海淹沒，根本看不到鹹酥雞了，讓他傻眼，直問「欸老闆我的鹹酥雞呢？」

原PO要老闆蒜頭加多點，沒想到回家一看，發現蒜頭被加到快滿出來，炸雞完全被淹沒。(圖／爆怨公社)

網友看到後也笑翻，短短4小時就有7500個讚、將近700則留言：「老闆是手滑不小心打翻蒜頭吧」、「老闆的原則就是，他X的加爆」、「佛心老闆」、「這老闆霸氣，我喜歡」、「你聽錯了，老闆是問說你點的蒜頭要加點鹹酥雞嗎」、「誠意都滿出來了」。

不少人更直呼原PO根本賺翻：「你賺了欸，現在蒜頭很貴」、、「超賺，這蒜頭看下來就值50了」、「現在蒜頭好像快比肉還貴了」、「聽說蒜頭漲價，這袋值回票價」、「蒜頭不便宜耶，快撈起來可以炒菜用」、「羨慕，北部幾乎找不到有免費加蒜頭的了」、「老闆不知道蒜頭很貴嗎…」。

(中時新聞網)