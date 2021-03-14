洪詩養的雪納瑞Boogie， 5個月大時就上過《我愛黑澀會》示範握手、趴下和中槍倒地等才藝，被全場來賓認證為「神犬」。其實洪詩也是養狗奇才，各種超前部署的養育方案，讓Boogie長得可愛、牙齒健康且毛色漂亮，完全看不出是已12歲的熟齡犬。

提及養Boogie的經過，洪詩不好意思地說，十二年前，她和一名追求者提到，覺得雪納瑞很可愛，對方竟然就送上3個月大的Boogie，當作她的生日禮物，「我也有點嚇到，那時候牠好小隻，媽媽原本說不可以養，但我極力挽留。」

飲食把關 體態輕盈

「我跟Boogie沒有磨合期，牠很愛撒嬌，小時候喜歡坐在我大腿上，在我胸口睡覺。」乖巧又聰明的Boogie，不僅虜獲洪詩全家人的心，男友李運慶也很喜歡牠。洪詩說：「Boogie看到他（李運慶）會很興奮，因為他對Boogie很好，出去玩的時候，即便他滿身大汗，還是會一直抱著Boogie。」

為降低Boogie皮膚過敏的可能並控制體重，洪詩讓牠從小就接觸低蛋白的清淡飲食。（圖／繁星浩月提供）

雖然是第一次養狗，洪詩可是非常專業，她笑說自己採用書本教的「科學式養法」，很快就讓Boogie學會才藝、融入家庭生活，更沒有攻擊、亂吠叫或搶食護食等惡習，對於刷牙也不抗拒。

此外，洪詩得知雪納瑞普遍會老年發福，造成骨頭負擔，對Boogie的飲食自然是嚴格控管，「因為品種關係，Boogie的皮膚容易過敏，醫生說如果不知道過敏原，就把蛋白質降到最低，所以牠的食物和零食都是低蛋白質的。」現在Boogie的體重維持在六公斤左右，體態非常標準。

難以想像 恩愛場面

通常狗狗對肉難以抗拒，Boogie卻是素食主義，特愛花椰菜、菠菜，洪詩心疼又好笑地說：「可能是因為牠沒什麼嘗過肉的滋味。」她不捨Boogie這輩子不懂肉的美味，偶爾會讓Boogie吃約一片指甲大小的水煮雞肉，「我想讓牠吃，但又不能對牠身體不好。」

洪詩與Boogie擺出一樣的表情，畫面十分可愛。（攝影／彭子桓）

秉持著鐵的紀律教養，Boogie九歲時卻得了白內障，讓洪詩既挫敗又自責：「像自己的小孩被宣布絕症的感覺，我難過了很久。」由於白內障是不可逆的疾病，洪詩與家人只能極力延緩Boogie的白內障惡化，除了補充葉黃素，散步時間也改在清晨及日落，細心照料的成果相當不錯。

3年前Boogie得了白內障，所幸目前控制良好沒再惡化。（攝影／彭子桓）

另外，雖然Boogie五歲前就結紮，洪詩卻發現，Boogie曾一度分泌乳汁，「我檢查牠的肚子，牠就露出很慈祥的眼神。」她還發現Boogie有抓被子為寶寶築窩的現象，經過醫生解釋，才知道原來Boogie是「假性懷孕」，讓洪詩笑說：「有點後悔太早結紮，剝奪牠這方面的能力，但一想到牠跟別的狗在幹嘛的畫面，我實在不行耶！」得知狗狗在交配過程中難免發出慘叫聲，她也直呼：「不行！太可怕了！」

在洪詩的細心照顧下，12歲的Boogie還是很有活力。（攝影／彭子桓）

Boogie

品種：雪納瑞

性別：母

年齡：12歲

個性：親人、愛撒嬌

(中時新聞網)