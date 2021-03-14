30歲的台灣新生代演員蕭子墨，在今年的大陸票房破新台幣34億元的電影《刺殺小說家》中演出「貓男」一角，與雷佳音、楊冪和董子健等一線演員都有對手戲。曾在網路劇扮演植物人的他，坦言有熬過一段「臨演生活」，但也為他的演員生涯打下基礎，另外，「流量女王」楊冪的敬業態度，更讓他視為學習目標。

電影《刺殺小說家》改編自雙雪濤短篇小說集《飛行家》中的同名短篇小說，講述關寧（雷佳音 飾）為了找到失蹤的女兒，接下刺殺小說家（董子健飾）的任務。楊冪飾演的「屠靈」是個大反派，是替自己老闆控制殺手的中間人，蕭子墨則飾演她的手下「貓男」。

《刺殺小說家》殺青時，蕭子墨把握機會與導演路陽、演員于和偉合照留念。（圖／蕭子墨提供）

對戲影帝 觀摩神演技

接演《刺殺小說家》，和影帝雷佳音等演員對戲，蕭子墨直呼幸運，「跟佳音哥對戲的感覺太爽了，他的眼神好純粹，更厲害的是，他在現場完全不用準備，但一上戲就是這麼精準，下戲後他還可以馬上躺著休息睡覺。」

在片場親眼見證影帝雷佳音的精湛演技，讓蕭子墨直呼幸運。

蕭子墨也表示，二○一七年因入圍金馬獎來台的雷佳音，對台灣美食讚不絕口：「他說去台灣感覺特別好，饒河夜市胡椒餅太好吃了，還有臭豆腐也是，一點都不臭。」

至於飾演小說家的董子健，蕭子墨則以「天才型演員」形容對方，「他一到現場就投入在角色中，就算導演喊『卡』了，他依然維持小說家的狀態，忙著寫東西、打字。」這次也是蕭子墨第二次和董子健合作，「我剛入行就和董子健拍過手機廣告，我很緊張，但他很輕鬆，會很自然地帶領我，非常感謝他。」

蕭子墨在《刺殺小說家》中與楊冪同場對戲，也努力學習對方的工作態度。（圖／原創娛樂提供）

蕭子墨在《刺殺小說家》中與楊冪同場對戲，也努力學習對方的工作態度。（圖／翻攝自網路）

扮植物人 也要秀心境

回想過去有如電影《我是路人甲》的「臨演生活」，出道八年的蕭子墨說：「那段日子超辛苦的，只能說演員若有好好經歷過那個時期，就算是為職業生涯打下基礎。」他笑說：「我演過一部網劇，雖說是『男二』，跟所有演員都有對戲，卻只是躺在床上演個植物人，但導演要我揣摩植物人的心境，當哪個人講了什麼話，我的眼皮要有什麼反應，我就很想反駁他『植物人到底會有什麼心境！』」

出道8年的蕭子墨，期待未來能有更多元的角色演出。（圖／戴世平攝）

身處競爭激烈的娛樂圈，蕭子墨除了在大陸上口條課程增進實力，也努力學習前輩的敬業精神，像楊冪就帶給他很大的鼓舞，「她已經是『流量女王』但還是很努力，會放出那種『姊幹了就對了』的認真眼神，很多武打動作都自己來，拍了一整天，又跟我們說要趕去春晚的彩排，很讓人佩服。」

(中時新聞網)