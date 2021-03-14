艱苦的體力勞動，像是建造房屋、修理房子、耕種農田或是工廠裡面的勞動工作等等，可能會讓你的肌肉更強壯、身體更健康，但另一方面也可能導致關節和肌肉疼痛，而現在有個研究發現，艱苦的體力勞動可能與失智症有關，也就是記憶力和思維能力的喪失，這通常與年齡有關。

哥本哈根（Copenhagen）大學的1項新研究表示，研究人員調查了與工作有關的體力勞動可能對大腦造成的影響，從1970年和1971年進行的哥本哈根（Copenhagen）男性研究的數據開始，其中4,721名40至59歲的男性工人自我報告了他們的日常工作。

●太過辛勞 小心失智上身

然後研究人員從他們60歲開始一直追踪到2016年，收集了包括失智症發展在內的健康數據。研究中把他們區分為休閒運動組和長期勞動職業組，並針對年齡、社經地位、婚姻狀況和精神壓力等因素進行了調整。

結果在所有參與者中發現了697例失智症的病例，其中長期付出艱苦體力勞動的組別的男性，比久坐的男人罹患失智症的風險高出55%。另一方面，休閒運動組的男性罹患失智症的比例，遠低於那些久坐的男性，也就是每天去健身房和總在沙發上看電視兩者之間的區別。

主要研究者Kirsten Nabe-Nielsen博士表示，在進行這項研究之前，我們認為艱苦的體力勞動會增加罹患失智症的風險，而這是其他研究試圖證明的理論，而我們的研究是第1個將兩者聯繫起來的研究成果。

●體力勞動會影響血液循環

Kirsten Nabe-Nielsen博士補充說明，之前的研究發現，艱苦的體力勞動可能會對身體的血液循環產生負面的影響，這可能會增加心血管疾病，例如高血壓或心臟衰竭的發生機會。

不過，這個研究有其局限性，包括僅關注丹麥這個地區，而且缺乏女性參與者以及使用自我報告的數據。因此，還需要更進一步的研究來了解艱苦的體力勞動與失智症風險之間的聯繫，尤其是在年輕的勞動族群。

(中時新聞網)