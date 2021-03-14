A-Rod(Alex Rodriguez)、珍妮佛羅培茲(Jennifer Lopez)還沒有分手！前日媒體爆出兩人即將結束4年感情之後，兩人24小時之內透過《今日美國》發布聲明：「所有的報導都是不實的，但我們正試著解決某些問題。」兩人原本去年6月要去義大利結婚，因為新冠肺炎疫情而放棄，12月時珍妮佛表示不急著結婚。

珍妮佛當時說：「我們討論過不結婚的可能，他問我是不是要像歌蒂韓(Goldie Hawn)、寇特羅素(Kurt Russell)那樣，我們該那樣做嗎？畢竟在我們這年紀(A-Rod今年45歲, 珍妮佛51歲)，而且都結(離)過婚了，再結婚一次對我們真的有意義？所以這種事不需要太匆忙。」

影星歌蒂韓離過兩次婚，今年75歲，她比寇特羅素年長6歲，羅素也離過婚。兩人從1983年交往至今，雖然沒結婚仍相守長達37年。其實珍妮佛還是想結婚的，她表示婚禮被迫取消時真的很難受，他們計畫了很久，偏偏義大利去年春天成為全球疫情最嚴重的國家之一。

在分手傳言爆出之前，珍妮佛與A-Rod就已經尋求過心理醫生的協助，兩人表示獲益良多。對於A-Rod這種高薪職業球員，珍妮佛這種隱私很少的巨星，他們因為背負著龐大壓力與外界眼光，是心理治療的常客。

珍妮佛結過3次婚，前兩次都維持不超過兩年，第三任丈夫馬克安東尼(Marc Anthony)從2004年持續到2014年，育有兩個孩子。並且因為安東尼受邀去洋基隊開球，A-Rod才第一次見到珍妮佛。A-Rod在2008年離婚，也與前妻有兩個孩子。

(中時新聞網)