目擊者和媒體表示，緬甸安全部隊今天殺害至少12名示威抗議者，同時平行的文人政府臨時領導人，今天透過臉書首次對民眾發表演說，誓言訴諸革命推翻發動政變奪權的軍事執政團。

目擊者告訴路透社，警方在緬甸第2大城瓦城（Mandalay）朝靜坐抗議的示威者開火，造成5人喪命和多人受傷。

緬甸媒體報導，中部城鎮卑謬（Pyay）有一人遭擊斃，商業首都仰光有2人在警方開槍時喪生，仰光晚間也有3人喪命。

在卑謬鎮，目擊者表示，安全部隊先前阻止救護車馳往救援傷者，導致其中一人死亡。

家族友人表示，中北部巧克鎮（Chauk）一名卡車司機，遭警方開槍擊中胸部喪生。

緬甸援助政治犯協會（Assistance Association for Political Prisoners）表示，不滿2月1日軍方發動政變奪權的國內各地示威抗議，迄今已逾70人遭殺害。

美國、印度、澳洲及日本領導人昨天舉行「四方安全對話」（Quad）視訊會談，並發表聲明矢言協助緬甸恢復民主。緬甸遭罷黜文人政府臨時領袖今天也首次發表公開演說。

與全國民主聯盟（NLD）大部分資深幹部一起逃亡的曼溫凱丹（Mahn Win Khaing Than），透過臉書向大眾發表演說表示：「這是國家最黑暗時刻，而黎明即將到來。」

前國會議長曼溫凱丹上週獲得代表遭罷黜緬甸國會議員的緬甸聯邦議會代表委員會（Committee for Representing Pyidaungsu Hluttaw, CRPH）任命為代理副總統，CRPH正力促國際社會承認平行的文人政府為合法政府。

CRPH已宣布，它打算創立聯邦制民主，且領導人一直在會晤緬甸規模最大族裔武裝組織的代表，它們已在全國各地掌控大片領土，部分武裝組織已許下支持承諾。

曼溫凱丹說：「為了成立聯邦制民主，這是因各種專制壓迫受苦數十年的所有族裔弟兄真正渴望的，這場革命是匯集我們所有努力的一個機會。」

他的演說獲得數千名臉書追隨者發表認同留言，其中一名網友寫道：「繼續努力總統先生！您是我們的希望，我們全都挺您。」

緬甸軍方先前已宣告CRPH為非法組織，且任何涉及者將會被控叛國罪名，而叛國可判處死刑。

CRPH也宣布軍事執政團是「恐怖組織」。

曼溫凱丹表示，CRPH將試圖制定必要法律，讓人民有權捍衛自己，且公共事務將交由臨時人民行政團隊負責處理。（譯者：劉學源/核稿：蔡佳敏）1100314

(中央社)