台日桌球CP江宏傑、福原愛被爆4年婚姻亮紅燈，女方遭日媒狗仔拍到與高帥男甜遊橫濱，接著又抖出江家對福原愛長期精神、言語罷凌等，夫妻關係疑似出現裂痕。對此江宏傑極力挽回愛妻，被拍到從新竹家中北上至台北經紀公司商討對策。

江宏傑、福原愛2016年結婚後，甜蜜、恩愛的形象被封模範夫妻，各種代言、廣告也找上門，年收入相當可觀，未料卻被日媒《女性SEVEN》、《週刊文春》爆出福原愛疑沒被夫家好好對待、長期隱忍下爆出外遇等，加上對孩子教育沒共識、事業重心分隔兩地等，婚姻陷入危機。婚變爆出後，福原愛除了2度發出聲明致歉，10日在日媒專訪中澄清絕無出軌、發生不倫戀；江宏傑也力挺愛妻，稱「我對小愛的愛，從認識第一天到現在都不曾改變」。

雖然夫妻倆已出面止血，但私下還有很多問題得一一解決，根據《鏡周刊》報導，江宏傑忙於錄製運動競賽節目《全明星運動會》，同時蠟燭多頭燒，被拍到5小時內新竹、台北兩邊跑，就是為了照顧家人及與經紀公司討論後續處理，試圖挽回岌岌可危的婚姻。

江宏傑、福原愛婚變內幕陸續被日媒《週刊文春》挖出，指出2019年底小愛出席活動，被江宏傑斥「為何接下錢這麼少的工作」，跨年時小愛台日兩邊奔波，江宏傑非但沒有心疼，反而怒言：「你去工作那我就去玩好了，我媽若不能來帶小孩，他們就睡車裡。」不只如此，《日本體育報》也指出，小愛起初一心努力融入相對保守、傳統的台南，但看到身為現役選手的江宏傑不僅疏於練習，還常言語暴力，讓小愛失望透頂，反觀同遊橫濱的高帥男能給出正面且有益的意見，成為心靈靠山，小愛呼籲周刊不要驚擾對方，「他是好人，也非公眾人物。」

下月3日是兒子的2歲生日，江宏傑、福原愛是否會為此合體備受關注，根據《日本體育報》報導，小愛不想被媒體追逐，回台日期被迫一改再改，她希望趕在兒子生日前回台幫他慶生，考量還有隔離時間，3月中就得搭機返台，但小愛在台所屬華研國際11日回應：「目前還沒有接到消息。」

(中時新聞網)