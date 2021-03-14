未來5天都是晴朗好天氣！今天東北季風影響，北部、東北部天氣稍涼，東半部有局部雨，氣象專家吳德榮表示，明天至周五全台白天溫暖微熱，北部高溫逐日回升至30度以上，中南部32度以上，下波鋒面及較強冷空氣在周六下半天南下，氣溫驟降、北台轉濕冷。

氣象局表示，今天受東北季風影響，北部及東北部天氣較涼，其他地區早晚亦涼，玉山繼3日飄下3月雪後，昨天下1點25分起玉山氣象站再次觀測到降雪，積雪高度約6公分，合歡山則有降下冰霰，氣象局指出，若午後低溫加上對流水氣充足，玉山今天仍有機會降雪。

吳德榮在「三立準氣象· 老大洩天機」專欄指出，明天至周五(15至19日)，受高壓迴流影響，全台晴朗穩定，白天溫暖微熱，北部高溫逐日回升至30度以上，中南部更升至32度以上、早晚稍涼。由於西半部穩定風弱、擴散條件差，易累積污染物，需注意空氣污染問題，且常有局部霧或低雲影響能見度。環保署預估，屆時高屏局部地區、中部及雲嘉南空氣品質可能達「紅色警示」等級，對所有族群不健康。

吳德榮表示，下波鋒面約在周六(20日)下半天抵達，中部以北變天，但模式模擬的總累積雨量並不多，接著較強冷空氣緊隨鋒面南下，氣溫驟降、北台轉濕冷，約17至20度，下周日(21日)仍受較強冷空氣影響，北台濕冷，其他地區氣溫略降，由於模式模擬超過7天，持續調整中，需繼續觀察。

(中時新聞網)