最近傳出紐約尼克想要再補強後場，看上紐奧良鵜鶘「球哥」朗佐鮑爾(Lonzo Ball)，球迷也發現鮑爾本季真的變強了，往年他是不會投籃的，沒想到他的三分外線愈來愈猛，開季至今34場累積投進102顆三分球，比亞特蘭大老鷹的明星控衛崔楊(Trae Young)還多！崔楊本季前35場只命中87顆。

尼克先前已經買回「飆風玫瑰」羅斯(Derrick Rose)，羅斯主要擔任替補但表現不錯，場均12.5分、4.9助攻，三分外線投22中10。但是羅斯定位在替補，尼克仍對於現有的主控培頓(Elfrid Payton)不太滿意，培頓以前是奧蘭多魔術隊球員，身為先發控衛他的數據卻比羅斯還差，而且不會投外線(25%命中率)。

鮑爾是2017年選秀榜眼，他起初真的很糟，投籃命中率36%、罰球命中率45%(隔年跌到41%)，被湖人隊當成「又是一個不會投籃的新秀」。2019年被賣到鵜鶘之後他開始成長，特別是外線愈來愈穩定，他平均每兩次出手必有一次是三分球，本季三分球命中率38.5%，還可以充任等球射手，罰球命中率大幅上升到76%。在控衛本職方面，鮑爾的傳球能力一向不錯，這和他弟弟拉梅洛(LaMelo Ball)很像。

「球爸」拉瓦爾(LaVar Ball)希望兒子去尼克打球，他曾在播客說：「尼克一無所有，他們前次拿總冠軍是70年代了。一個人改變不了什麼，他們需要的是簽下我3個兒子，兄弟3人能夠把尼克變成最大的舞台。」

(中時新聞網)