今年8月28日全國公投票案其中一案為「重啟核四公投」，反核團體、綠營立委及經濟部近期不斷釋出反核相關信息，清華大學工科系教授葉宗洸表示，尊重反核團體的主張，但請勿無視科學證據而以「核災公投」公然造謠恐嚇選民，更批「經不起直球對決。」

蔡政府上任後力推非核家園的目標，近期反核人士與經濟部一再宣稱核四不安全，指稱核四可能出現比褔島電廠更糟的事故規模，但卻刻意無視核四在311後比照歐盟進行並通過的壓力測試，以及早已完成且演練多年的「斷然處置措施」。

葉宗洸表示，由於8月即將迎來重啟核四的公投，近來反核方同經濟部不斷釋出關於核四的負面消息，企圖影響今年8月28日的核四重啟公投，然而這些高度「聳動」的說法，完全是政治信仰凌駕技術專業的不入流操作。

葉宗洸解釋，核四廠址座落於巨大岩盤上，建築本體抗震係數為0.66 gal，而0.4gal相當於震度7級，若真的有如反核團體所說未來北台灣發生超級大地震，該擔心的已經不是抗震係數較一般建物高出一倍的核電廠。

再者，2013至2014年期間，核四經過45位資深核能專業工程師、12位國外專業顧問、8位專家監督小組委員共同以16個月的時間進行再檢視與再測試後，一號機完成了試運轉測試，確認126個系統均可正常運作，未來重啟時試運轉測試也會重新做過，確保後續的運轉安全。

葉宗洸強調，褔島核災的肇因不是地震，而是海嘯，地震當下的褔島一廠早已安全停機，但45分鐘後發生的海嘯漫過高度不足海嘯牆，使得座落於地下室的緊急電源毀損，加上高層的猶豫不決錯失緊急注水時機，才導致後來的氫氣爆炸與爐心熔毀。

反核團體與「現在」的經濟部一再宣稱核四不安全，信口開河地指稱核四可能出現比褔島電廠更糟的事故規模，甚至將核四重啟公投誣衊為核災公投，「反核只需要散播恐懼，從來就不是科學證據。」

(中時 )