教育部公布最新統計數據指出，109學年國小、國中及高級中等學校老師具有研究所學歷者超過6成，與100學年比較，國中及國小占比增幅均逾26個百分點，高級中等學校也增逾20個百分點。也就是，中小學老師中，已多數具有研究所學歷。

教育部統計，具有研究所學歷的老師比例，100學年時，國小、國中及高級中等學校分別為35.1％、33.4％、46.5％；但109學年時，分別提升到61.7％、63.4％、66.7％。在這種趨勢下，要到中小學當老師，愈來愈需要具有研究所學歷。

109學年幼兒園教師具研究所學歷者占8.4％，雖為各等級最低，惟近4學年間提升1.5個百分點。而109學年大專校院教師具博士學歷者占 78.4％，比100學年的69.9％增加8.5個百分點。

觀察主要國家各級學校女性教師比重，2018年我國幼兒園女性教師占比達98.5％，高於美國、日本及OECD國家平均約1.6~4.3個百分點，惟較南韓低0.4個百分點；國小為71.3％，較日本高6.9個百分點，惟低於美國、南韓及 OECD國家平均。

2018年我國國中及高級中等學校女性教師比重分別為69.1％及58.1％，二者均高於日本逾26 個百分點，並與美國、南韓及OECD國家平均相近；大專校院36.2％，高於日本28.4％及南韓35.1％，惟低於美國之49.6％及OECD國家平均 43.9％。

2018年主要國家各級學校50歲以上教師所占比率，我國國小為 18.2％，較南韓高3.2個百分點，惟低於美、日及OECD國家平均逾10個百分點；國中及高級中等學校分別為15.7％及 21.7％，皆顯著低於美、日、韓及 OECD 國家平均；至於我國大專校院為 56.6％，占比居各等級之首，且高於日本之45.7％及南韓之 46.2％。

另受少子戶影響，我國平均每班學生數逐年下降，國小由100學年的25.1人降至 109學年的 22.9人，計減2.2人；國中由31.6人降至 27.0 人，減少4.6 人；高級中等學校由39.7人降至 32.1人，減少7.6人，居各等級之首。

(中時 )